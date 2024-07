Trias: "No os fieis nunca de Illa, os clavará siempre una puñalada por la espalda"

Barcelona, 27 jul (EFE).- El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha arremetido este sábado contra el PSC y, especialmente, contra su primer secretario, Salvador Illa, de quien ha dicho que no es de fiar: "Muy buena cara, muy buenos gestos, pero os clavará siempre una puñalada por la espalda".

Así lo ha dicho en un acto en Els Banys i Palaldà, en el sur de Francia, para arropar al expresidente catalán Carles Puigdemont, coincidiendo con el cuarto aniversario de la fundación de Junts y el día después de que Trias se despidiera del Ayuntamiento de Barcelona.

Dolido por no haber podido repetir como alcalde tras las elecciones municipales de 2023 pese a haber sido el más votado, al ser desbancado por el socialista Jaume Collboni con los votos del PP y de los comunes, Trias ha cargado contra los socialistas.

"No son gente de fiar, no os fiéis nunca de una persona que se llama Collboni, no os fieis nunca especialmente de un señor que se llama Illa. Muy buena cara, muy buenos gestos, pero os clavará siempre una puñalada por la espalda", ha denunciado, en plenas negociaciones entre ERC y PSC para la posible investidura de Illa.

Trias ha asegurado que deja ahora el ayuntamiento para facilitar su relevo y ha urgido a su partido a elegir al futuro alcalde de Junts por Barcelona: "¡Ya os lo haréis!", ha espetado dirigiéndose a los asistentes en tono jocoso, dando a entender que no impondrá ningún nombre, porque "esto no es hereditario".

Asimismo, se ha reivindicado como "el hombre de Puigdemont" en el Ayuntamiento de Barcelona y ha recalcado que no se jubila: "Yo no me voy de la política. Continuaré dedicándome a mi manera de hacer política".

Por otro lado, ha recomendado a Ada Colau y los comunes a emular a la antigua ICV, que defendía Cataluña "con las uñas", si quieren tener un "espacio" en la política catalana. EFE

