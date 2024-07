Podemos pide que no atraque en Algeciras un barco con combustible para "aviones de guerra" de Israel

Podemos ha exigido este viernes al Gobierno central que "impida el atraque" en el puerto de Algeciras (Cádiz) del buque 'Overseas Santorini', un barco de transporte procedente de Estados Unidos que "va cargado de combustible para abastecer a aviones de guerra de Israel que siguen bombardeando Gaza a diario". Así lo han señalado desde Podemos en una nota en la que explican que el partido morado se ha unido de este modo a las peticiones de diferentes plataformas y movimientos sociales, como la Rescop, para que no atraque dicho buque en el puerto algecireño. Según indican desde Podemos, el 'Overseas Santorini' salió hace días del puerto Corpus Christi, en Texas, y tiene previsto llegar al puerto de Algeciras el próximo martes 30 de julio, desde donde partirá hacia su destino final, el puerto de Ashkelon, en Israel. El combustible especial que transporta es usado por los cazabombarderos F-16 y, por el "sofisticado" F-35, ambos de fabricación estadounidense. Desde Podemos Andalucía señalan que "tanto el Gobierno central como el andaluz deben impedir que se use un puerto andaluz y español para que atraque un barco que lleva material con el que se va a seguir perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino". En este sentido se posicionó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el Congreso de los Diputados, y este pasado jueves, en el Pleno del Parlamento andaluz, el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado. El partido morado también ha anunciado su apoyo y participación en la manifestación que tendrá lugar este sábado, 27 de julio, en Algeciras, a la que acudirá una "notable representación" de la dirección del partido. En ausencia de la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, que se encuentra en Venezuela "realizando labores de observadora internacional en el proceso electoral" que celebra el país sudamericano, Podemos estará representado en esa manifestación por el citado Juan Antonio Delgado, así como por la responsable de organización del partido, Raquel Martínez; el secretario de Comunicación, Javier García; el secretario de Sociedad civil y concejal en Málaga, Nico Sguiglia; la secretaria de Medio rural y marítimo, Ana Jiménez, y cuadros y militantes de la provincia y del Campo de Gibraltar. ACLARACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Desde la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), por su parte, han apuntado este viernes que "es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que ha de denegar en su caso la entrada del buque en aguas jurisdiccionales españolas y, en tal caso, actuar en consecuencia la Administración Marítima". "Si no se recibe una indicación de denegación al efecto, la APBA ha de asignarle punto de fondeo solicitado", han precisado desde la Autoridad Portuaria.

