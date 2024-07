El PP dice que "nadie piensa" en una moción de censura a Sánchez pero "se dan las circunstancias" para reprobarlo

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha manifestado que desde el PP "nadie piensa" por el momento en presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha indicado que sí "se dan las circunstancias para reprobarlo". A su entender, la legislatura está "abocada al fracaso". Preguntado en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, sobre si el PP está considerando plantear una moción de censura al jefe del Ejecutivo, Tellado ha respondido que "nadie está pensando en ese horizonte", que Sánchez "se encuentra en una situación de máxima debilidad" y "debería estar dando explicaciones sobre lo que ocurre en su Gobierno, en su entorno personal y familiar". "Desde luego se dan las circunstancias para reprobar a Sánchez", ha añadido el portavoz 'popular' en la Cámara Baja, no descartando tampoco una "cuestión de confianza" --si bien ésta debe ser a iniciativa del presidente del Gobierno--. "Por ahora no descartamos absolutamente nada pero vamos a ir viendo cómo avanza la situación", ha agregado. LA LEGISLATURA ESTÁ "ABOCADA AL FRACASO" El dirigente 'popular' ha calificado como una "hostia para el Gobierno" que el martes Junts votara en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tumbando así la senda de déficit y retrasando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Lo de ayer ha sido una hostia para el Gobierno, que tiene que reconocer que no tiene una mayoría para gobernar", ha opinado Tellado, destacando que los apoyos de la investidura de Sánchez "se han disipado" y que la legislatura actual está "abocada al fracaso". De esta forma, ha reiterado que el presidente del Ejecutivo "no saca iniciativas adelante", que sus socios no le apoyan porque "no comparten sus proyectos" y ha concluido diciendo: "Al final solo sale adelante todo aquello que imponen o obligan los partidos independentistas que le apoyan". LA MOCIÓN SE PRODUCE "TODAS LAS SEMANAS" También se ha pronunciado en este sentido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha sostenido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que "la moción de censura se produce todas las semanas", votación tras votación, en el Congreso de los Diputados, visibilizando la "debilidad" parlamentaria del jefe del Ejecutivo. Según la dirigente 'popular', Sánchez es "perfectamente consciente" de que "no puede sacar ninguna agenda política adelante", que además "está asfixiado por los escándalos" que afectan a su familia y a cargos del PSOE y que "no tiene una mayoría social para gobernar" y cada día "tiene más españoles que le dan la espalda ante esta situación". "Es el momento de que Pedro Sánchez, en vez de dar la espantada, como hizo ayer, que ni tan siquiera apareció por el Congreso de los Diputados a votar, reflexione sobre lo que está ocurriendo esta legislatura, que ha sido un error desde el principio", ha añadido, para después afirmar que el Gobierno está "en una situación de fallo multiorgánico". Preguntada sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión de este miércoles con diputados y senadores 'populares', hará algún tipo de anuncio importante, Gamarra se ha limitado a decir que "seguro que lo habrá", y que será porque "quien tiene que hablar es Pedro Sánchez" y que su "espantada de ayer" en la votación del Congreso "dice mucho" de la situación del Gobierno. "Es Pedro Sánchez quien debiera pensar y quien debiera de remitir ya una carta de verdad a los españoles, que es la que esperan, y es la de convocatoria de elecciones", ha zanjado, esgrimiendo que "el camino" lógico que debería seguir el presidente del Gobierno tras no poder sacar adelante los objetivos de déficit o la reforma de la Ley de Extranjería es "dimitir".

