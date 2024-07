Sémper cree que a Sánchez no le interesa pactar con el PP en migración: "Ya tiene un acuerdo garantizado con sus socios"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha considerado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le interesa en absoluto" pactar con el PP la reforma de la Ley de Extranjería porque ese acuerdo "ya lo tiene cerrado con sus socios de gobierno". El portavoz 'popular' ha asegurado en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, que "el desprecio" con el que el jefe del Ejecutivo trata a su partido se debe a que "ya tiene" el acuerdo "garantizado" en lo referente a migración, "con sus socios de investidura". "Tengo la sensación honesta de que no le interesa (a Sánchez) en absoluto ningún pacto con el Partido Popular porque ese pacto ya lo tiene cerrado con sus socios de Gobierno o sus socios parlamentarios", ha indicado, reclamando que en este asunto le gustaría que se propusiera "una política migratoria de largo alcance". Sémper ha destacado así, que Sánchez "no ha querido negociar ni una de las propuestas" que el PP puso sobre la mesa para resolver la situación migratoria y ha criticado: "Estamos siempre al último minuto con este Gobierno, reclamando a los demás que les resolvamos los problemas que ellos son incapaces". QUIEREN RESOLVER EL PROBLEMA A LARGO PLAZO Para el 'popular', la situación se resolverá solo con un plan a largo plazo, que pasa por reclamarle a la Unión Europea que "se implique" y hacer una labor diplomática "extraordinaria" con los países de origen y en especial Marruecos, para controlar a "las mafias" que envían a los migrantes. "No es un problema de paquetería, de repartir a los menores por toda España, sino que hay que acogerlos en condiciones. Y eso es lo que el Gobierno no les garantiza a las comunidades autónomas que están dispuestas", ha reprochado Sémper. Así pues, ha considerado que Sánchez debería convocar a los presidentes de las comunidades autónomas a la Conferencia de Presidentes para "compartir el fenómeno" y gestionar "las previsiones que hay a futuro", haciendo un balance de qué consecuencias sanitarias, educativas y de seguridad conllevará el traslado de migrantes y cómo se abordarán.

