El ministro principal de Gibraltar: "España es una oportunidad, pero también una decepción"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que entró en política para crear un espacio de prosperidad compartida con España, aunque ha dicho textualmente que le entristece el dogmatismo que lo impide: "España es una oportunidad, pero también una decepción". Lo ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press en la que, al preguntársele por si cree que, desde España, se falta el respeto a Gibraltar, ha respondido que "a veces sí", y ha asegurado que muchas cosas que se dice de los gibraltareños no son ciertas. "No somos contrabandistas ni Gibraltar es un paraíso fiscal", y ha defendido que cumplen con la obligaciones de transparencia financiera. ACUERDO CON ESPAÑA Preguntado por si la soberanía es un problema para llegar a un acuerdo con España para regular la relación del Peñón con la UE tras el Brexit, Picardo ha expresado que se negocia más allá del concepto de soberanía y ha lamentado que "la derecha y la ultraderecha españolas mantengan sobre Gibraltar el espíritu de la reconquista". Ha asegurado que, estar en la entrada del Mediterráneo, implica una "gran responsabilidad, igual que para Algeciras y Tánger", y ha apuntado que, juntos, pueden crear una gran zona logística. "No hay otro lugar igual en Europa y África", ha añadido, y ha convenido en que el acuerdo se alcanzará pronto si se avanza con buena fe, según él. FISCALIDAD Y FRONTERA Sobre fiscalidad, Picardo ha defendido la singularidad de Gibraltar: "No puede tener el mismo régimen fiscal que España, porque entonces no podríamos crear la prosperidad compartida a la que aspiramos". Preguntado por si desaparecerá la frontera, ha relatado que trata de legar a sus hijos el Gibraltar se su padre y su abuelo, cuando "casi no había frontera y la fluidez del contacto potenciaba el entendimiento".

Compartir nota: Guardar Nuevo