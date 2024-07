Clara Pérez: "Intento jugar como de pequeña, igual que hacen Nico Williams y Lamine Yamal"

Olga Martín

Madrid, 21 jul (EFE).- Clara Pérez Calderón debutará en una semana, al día siguiente de cumplir 23 años, en unos Juegos Olímpicos como portera de la selección española de hockey, un puesto al que renunció y después regresó hace tres años y en el que intenta "jugar como hacía de pequeña en un patio de colegio, igual que hacen Nico Williams y Lamine Yamal".

La catalana del Atlétic Terrassa, que luce su segundo apellido en su camiseta a veces por su madre fallecida en 2015, dijo en una entrevista con EFE que España viaja a París "con objetivos ambiciosos y realistas" y con la idea de ganar tres partidos en la fase de grupos para entrar en cuartos, después de dos duros amistosos y dos derrotas esta semana con Argentina, vigente subcampeona olímpica.

- Pregunta (P): ¿Cómo vive los días previos a su estreno olímpico?

- Respuesta (R): No he querido preguntar para tener esa primera impresión, porque, al ser los primeros, hasta que no vaya allí, vea todo el tinglado montado y cómo es de momento estoy tranquila, centrada en lo que tengo que hacer y esperando a que llegue el día de ir, ya todas con el uniforme para entrar en la villa olímpica.

- P: ¿Y cómo ve al equipo?

- R: Yo cada vez le veo mejor, creo que hemos demostrado que podemos competir a un nivel muy alto y creo que los días de entrenamiento en Madrid y Valencia han sido duros, por el calor, la cantidad de horas que le hemos dedicado, pero como dice Carlos es "trabajo, trabajo, trabajo necesario", porque tenemos objetivos ambiciosos y el equipo entero confía en que son objetivos realistas y reales que podemos llegar a conseguir. Yo le veo confiado, trabajando ilusionado, que es la parte más importante, tener ilusión y hacer cosas diferentes.

- P: Carlos García Cuenca se incorporó como seleccionador en octubre después de diez años con Adrian Lock, ¿qué les ha aportado?

- R: Carlos lo que nos ha enseñado sobre todo es a plantearnos objetivos realistas, a trabajar por ellos y esa pasión por el trabajo en el que hay que poner ilusión. Porque a veces es desagradable, físicamente estás cansada y él exige al máximo. Nos insiste mucho en que este es el camino al éxito y creo que es algo que ha conseguido inculcar en nuestras cabezas, esta mentalidad de trabajo, de hacer las cosas con ilusión y con ganas.

- P: ¿Qué meta tiene la selección española en París después de caer en cuartos de final tanto en Río 2016 como en Tokio en 2021?

- R: En París el planteamiento que tiene el equipo es ganar los dos partidos de grupo que tenemos de ránking inferior, que son Sudáfrica y Estados Unidos. Esos dos es innegociable no perderlos. Y luego, de los otros tres, intentar ganar uno. El objetivo global sería ganar 3 partidos de grupo para conseguir ese pase a cuartos como mínimo terceras de grupo aunque pasen los 4 primeros.

- P: Ha llegado a la selección jugando como portera, pero hubo tiempo que dejó esa posición para ser jugadora de campo, ¿por qué?

- R: En prebenjamín se juega 3x3 y no hay porteros, pero en las siguientes categorías sí y en mi equipo teníamos una portera que se cansó y decidí meterme yo. Aquel primer partido lo perdimos, nos metieron no se cuántos goles, pero dije 'me ha gustado' y estuve hasta 2019 prácticamente jugando de portera, más de 10 años, hasta que llegó un momento que dejé de pasarlo bien. Le ví un punto negativo y decidí dejarlo, pero como el hockey me gustaba me puse a jugar de jugadora otra vez hasta que eché de menos la portería y volví. Desde que volví no he perdido la ilusión ni un día y creo que haberlo dejado y dar ese pasito a un lado me ha ayudado a verlo con perspectiva y a seguir ilusionada y disfrutando como cuando era pequeña.

- P: El hockey español tiene tradición de buenos porteros, ¿qué peso cree que tiene esa figura en el equipo?

- R: El portero es fundamental, porque si no a tu equipo siempre le obligas a meter un gol más. Si tú consigues pararlos al final siempre le das esa tregua. Para mí lo más importante es jugar tranquila, pensar "si yo estoy aquí es porque mis entrenadores de porteros, Óscar y Bernar, confían en mi trabajo. Carlos me ha seleccionado, confía en mi trabajo", y a base de repetirme estas palabras estoy muy segura en mi cueva por así decirlo. Juego o intento jugar como de pequeña, como hacen ahora, y se habla mucho de ellos, Nico Williams y Lamine Yamal. Son como dos niños jugando en el patio del colegio. Pues yo intento jugar así, tranquila, y si tienes un error, pues todo el mundo lo puede cometer, no meterme presión de más.

- P: ¿Tiene algún ritual para los partidos?

- R: Manías siempre he dicho que no tengo, porque si uno tiene rutinas no puede haber nada que te las rompa, o sea que siempre estás concentrada. No me importa que los planes se descuadren, siempre busco mi foco. Igual sí me pongo música o algo, pero no suelo tener nada preestablecido. Soy muy de música española, de Melendi, incluso me puedo llegar a poner a Antonio Orozco y cantarlo a pleno pulmón aunque sean canciones tristes. EFE

omm/jpd