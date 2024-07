Pradales sitúa "las Humanidades, la Cultura, las Artes y las Ciencias Sociales como pilar fundamental de la sociedad"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido que "las Humanidades, la Cultura, las Artes y las Ciencias Sociales son los pilares fundamentales de la sociedad", y ha incidido en que "resultaría imposible seguir adelante sin ellas", ya que "nos marcan el norte, para que no nos perdamos en el camino". El presidente vasco ha acudido este viernes al acto de entrega de los Premios Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa 2024 que ha tenido lugar en Azkuna Zentroa de Bilbao. Las ganadoras de esta edición han sido Maite Aizpurua, Garazi Navas e Itziar Laka, según ha informado el Ejecutivo. En su intervención, Pradales ha subrayado la importancia de premiar a las personas que destacan en esas disciplinas "y hacer un reconocimiento justo a su aportación, porque la hacen en nombre de toda la sociedad vasca". En este sentido, ha querido poner en valor el prestigio que los galardonados de ediciones anteriores han otorgado a estos premios, así como agradecer la labor realizada por quienes componen el jurado. Pradales se ha dirigido también a las tres mujeres que han sido premiadas en esta edición, a las que ha reconocido su trabajo. "Las tres premiadas habéis intentado conocer la identidad especial de nuestro país y darla a conocer. Habéis demostrado valentía, ilusión y ganas para dar continuidad a ese camino", ha manifestado. Maite Aizpurua y Garazi Navas han recibido el Premio Gaztea por su trabajo 'Adarbakarra eta soinujolea'’, una propuesta que el Lehendakari ha calificado de "nueva, innovadora y joven; un claro ejemplo de creatividad". Por su parte, el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2024 ha recaído en Itziar Laka, como "reconocimiento del recorrido profesional y académico y puesta en valor de las ganas y el liderazgo que has demostrado tanto para la investigación como para la innovación en el ámbito lingüístico". Además, Pradales ha querido hacer una mención especial la que ha considerado más reseñable de todas las aportaciones realizadas por Laka: 'Gogo Elebiduna / La Mente Bilingüe / The Bilingual Mind'. En el acto han estado también presentes el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y diversos representantes institucionales, entre ellos, la consejera navarra de Euskera, Ana Ollo, a quien el Lehendakari ha querido agradecer su participación.

