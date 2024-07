El Reina Sofía recibe donaciones de Juana de Aizpuru, Darío Villalba y Yasumasa Morimura

Madrid, 19 jul (EFE).- La colección del Museo Reina Sofía se incrementa con tres nuevas donaciones que proceden de la galerista Juana de Aizpuru, el fotógrafo japonés Yasumasa Morimura y el archivo personal del artista Darío Villalba, según ha informado este viernes la institución.

La primera de las donaciones ha sido realizada por la galerista Juana de Aizpuru. "Por un valor aproximado de millón y medio de euros la donación incluye numerosas obras de artistas españoles de los años 90 y comienzos de los 2000", según ha detallado en una nota el museo.

Además, Aizpuru ha donado algunas piezas históricas de artistas andaluces contemporáneos representados por la galería y un importante grupo de piezas de pintores y escultores alemanes vinculados a Juana de Aizpuru desde los años 70.

El artista Yasumasa Morimura (Osaka, Japón, 1951), que se formó en Bellas Artes en la Universidad de Kyoto (1978) y pronto experimentó un gran interés por el trabajo de Cindy Sherman, dona al Reina Sofía 17 obras que alcanzarían el medio millón de euros.

Entre ellas, imágenes de las series 'Requiem for the XX Century' y de 'An Inner Dialogue with Frida Kahlo (2001).

La tercera donación llega a la Biblioteca y el Centro de Documentación del Museo de Reina Sofía que albergarán el archivo personal del artista Darío Villalba, documentación que generó en el transcurso de su actividad artística.

El conjunto incluye además algunos documentos de carácter audiovisual y otro material diverso, como pueden ser algunos libros de la biblioteca de Darío Villalba intervenidos y varios paneles de obras en proceso.

En el pleno de la Comisión Permanente del Patronato del Museo Reina Sofía celebrado este viernes se han aprobado, a petición de su director Manuel Segade, estas tres importantes donaciones y los nombramientos de Carlos Urroz como director de Gabinete Institucional, Diana Lara como directora de Comunicación y Julia Morandeira como directora de Estudios. EFE

