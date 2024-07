PSOE-A reúne este jueves a su Comité Director en una semana marcada por los amparos del TC a Chaves y Griñán por los ERE

El PSOE de Andalucía reunirá este jueves, 18 de julio, en Sevilla a su Comité Director, su máximo órgano entre congresos que celebrará así uno de los dos encuentros que habitualmente mantiene cada año, en una semana en esta ocasión marcada para esta formación por las decisiones que ha adoptado el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante sus condenas por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Los de los también expresidentes del PSOE no han sido los únicos recursos de amparo que el tribunal de garantías ha examinado en los últimos días en relación al caso de los ERE, sino que al respecto ha llevado a cabo un proceso de revisión de sentencias que ha culminado este mismo miércoles y que ha servido para amparar a una decena de ex altos cargos de la anterior administración socialista andaluza, entre quienes también figuran los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo. De las doce votaciones, diez se han resuelto por siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel-- han anunciado votos particulares contra las sentencias acordadas por la mayoría progresista del Pleno. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que intervendrá este jueves ante el Comité Director en la reunión que se celebrará en un hotel de Sevilla a partir de las 17,00 horas, ha venido valorando en las últimas semanas las decisiones del TC y ha insistido en pedir al PP que respete los pronunciamientos del tribunal de garantías y no trate de deslegitimarlo o ponerlo en cuestión por no coincidir sus decisiones con los planteamientos 'populares', a los que ha acusado de organizar una "gran cacería política" y una "causa general" contra el PSOE en torno al caso de los ERE. Además, este pasado martes señalaba, al hilo de las estimaciones de los recursos de amparo de Chaves y Griñán que, tras declarar el TC "la vulneración de sus derechos", ahora procede "la rehabilitación de la dignidad, imagen y honor de estas personas" y del PSOE-A, un partido "atacado y perseguido de manera permanente por el PP". ECUADOR DE LA LEGISLATURA Por lo demás, la reunión del Comité Director del PSOE-A llega al final del curso político en el que se han celebrado elecciones al Parlamento europeo en las que el PP-A volvió a ser la fuerza más votada en Andalucía, y en pleno ecuador de la legislatura, cuando se van a cumplir dos años de la composición del primer Gobierno del PP-A con mayoría absoluta en la comunidad autónoma, a finales de julio de 2022 tras el triunfo del partido de Juanma Moreno en los comicios autonómicos del 19 de junio de aquel año. La última reunión del Comité Director del PSOE-A celebrada hasta la fecha fue el pasado 26 de enero, también en Sevilla, y en ella se dio luz verde a la remodelación de la Comisión Ejecutiva Regional que a principios de año decidió acometer Juan Espadas, que incluyó el nombramiento de Jacinto Viedma como nuevo secretario de Organización en sustitución de Noel López, asumiendo así, en la práctica, el papel de 'número dos' de la dirección del partido, al suprimirse la figura de la Vicesecretaría General que hasta ahora entonces Ángeles Férriz, que continúa como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento.

