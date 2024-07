La Rioja, "preocupada y decepcionada" por la "parálisis de la reforma del sistema de financiación autonómica"

El Gobierno de La Rioja ha expresado su "decepción y preocupación" por la "parálisis que está sufriendo la reforma del sistema de financiación autonómica". Así lo ha indicado el portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, tras la reunión -este pasado lunes- del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alfonso Domínguez también ha criticado que "a día de hoy" todavía "siguen sin llegar las entregas a cuenta del año 2024". En este punto, expresa, "al Gobierno de La Rioja le faltan 300 millones de euros, pagados por todos los riojanos, que se deben incorporar al Presupuesto de 2024 y que, de no llegar, pueden poner en riesgo la prestación de servicios públicos". Aún así, el portavoz ha querido aclarar que la deuda riojana "está controlada, a buenos precios y de manera sostenible". Como ha lamentado "nos preocupan otras cosas" como por ejemplo "la falta de información de las entregas a cuenta, los criterios para poder elaborar el presupuesto o la no actualización del sistema de financiación de las ccaa". El portavoz ha explicado -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno- que en la reunión de ayer "la mayoría de las comunidades autónomas trasladamos a la ministra la preocupación por el sistema de financiación". En este sentido recuerda que "el 80 por ciento de los recursos de la ccaa provienen del sistema de financiación que está obsoleto, es del año 2009, y que debe ser modernizado a través de una propuesta del Ministerio que no llega". Ante ello "el Gobierno de La Rioja muestra su gran decepción y preocupación". "AVANCES SOLO PARA UNA CCAA" A pesar de ello, prosigue, "vimos a la consejera de Hacienda de la Generalitat presentar su modelo de financiación singular que está negociando desde el Gobierno de España". Es decir, "para todas las ccaa hay parálisis y, sin embargo, hay avances solo para una ccaa". Como considera el consejero de Hacienda "esta financiación singular supone un privilegio para los ciudadanos de una ccaa que es un perjuicio para el resto". Además, y sobre la reunión de ayer, Domínguez ha indicado que el Ejecutivo riojano se abstuvo de los objetivos de estabilidad presupuestaria "porque no tuvimos información suficiente". Finalmente también mostró al Ministerio "nuestra preocupación" por el proceso de condonación de la deuda en el que esta inmerso el Gobierno de España con Cataluña.

