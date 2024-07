El PP pide a Sánchez explicar la "corrupción en su familia" y cesar al FGE para hacer creíble su plan de regeneración

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones "sobre la corrupción que acorrala a su familia" y cese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que sea creíble el plan de regeneración democrática que presentará el miércoles en una comparecencia en el Congreso. "Para poder mañana hablar de un auténtico debate de regeneración democrática, Pedro Sánchez tiene que abandonar la degeneración democrática en la que ha asumido a nuestro país, dando explicaciones sobre la corrupción que acorrala a su familia", ha asegurado la dirigente del PP, agregando que también debería apartar del cargo al fiscal general. Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha ahondado en la necesidad de que el jefe del Ejecutivo explique las "irregularidades" que rodean a su mujer, a su hermano y a sí mismo, ya que detrás hay "un claro conflicto de intereses que conoce", remitiéndose a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés el lunes ante el juez que investiga a Begoña Gómez. Esas explicaciones, según Gamarra, deberían estar acompañadas de la "solicitud de dimisión" a García Ortiz, ya que "no solo ejerce como el abogado de la familia del presidente, sino que está e medio telediario de pasar a tener condición de investigado por revelación de secretos", cometiendo un delito "en el ejercicio de su cargo y con motivaciones políticas". DEBERÍA HABER DADO YA EXPLICACIONES La secretaria general del PP ha lamentado que Sánchez debería de haber dado explicaciones por iniciativa propia, porque es "lo que debería de hacer un presidente del Gobierno en cualquier democracia del mundo", dando detalles "en el minuto uno" para no "poner en cuestión nuestra democracia a nivel ético y moral". Ha respondido de este modo al ser preguntada sobre si el PP llamará al jefe del Gobierno a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, añadiendo que "cada día está más claro" que tendrá que acudir por la falta de respuestas ante la investigación abierta contra su esposa. "No debiera de ser tenido que llevar a declarar ante una comisión de investigación por la oposición, que lo haremos, sino que debiera de ser él quien voluntariamente, para preservar esa ejemplaridad ética lo hubiera hecho", ha agregado la dirigente 'popular'. Gamarra ha acusado a Sánchez de "saber demasiado" y de tener muchos "escándalos que tapar", después de que se haya sabido que el Palacio del Moncloa presuntamente es, además del lugar donde se reúne el Consejo de Ministros, donde "la mujer del presidente del Gobierno ejerce una actividad privada" y donde se reúne con "empresarios que tienen intereses directos en licitaciones públicas".

Compartir nota: Guardar Nuevo