Vox pide al Ayuntamiento de Almería que presione para rechazar el reparto de menores extranjeros no acompañados

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería ha reclamado al equipo de gobierno que presione tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía para rechazar el reparto de menores extranjeros no acompañados y se acometa un "plan efectivo" para su "repatriación". La concejal de Vox Manuel Martín ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para "proteger" a los almerienses así como "a los inmigrantes que llegan de forma legal" de aquellos otros que acceden al país a través de pateras, según ha indicado. Martín ha reclamado al equipo de gobierno que exija al Ejecutivo un plan para que los niños y adolescentes no acompañados que llegan al territorio nacional de forma irregular sean devueltos "con sus padres en países de origen". Igualmente, han trasladado su interés en que se posicionen ante la Junta para rechazar la propuesta de reparto de los menores que se encuentran en Canarias. De otro lado, Martín cree que "hay que eliminar todas las ayudas económicas directas de carácter autonómico a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen". A nivel local, ha pedido que al Ayuntamiento de Almería que "suspenda la colaboración económica con cualquier organización que trabaje con países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos en materia de inmigración". Según los datos de Vox, en Almería se condenó en 2021 a 35 menores, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 67. "Estas cifras solo reflejan a los condenados, pero la realidad de la delincuencia de 'menas' es mayor ya que muchos de estos menores se ven involucrados en actividades delictivas o son explotados por redes criminales", ha estimado.

Compartir nota: Guardar Nuevo