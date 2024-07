El presidente de Gran Canaria considera un "desprecio" hacia Canarias el reparto de los menores migrantes no acompañados

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado de "fracaso" y de "tomadura de pelo" la Conferencia Sectorial por la Infancia y la Adolescencia que se celebró en Tenerife para abordar el cambio de la Ley de Extranjería sobre el traslado de menores migrantes no acompañados, al tiempo que consideró un "desprecio" hacia Canarias el reparto voluntario pactado de 400 menores a varias comunidades. Además entiende que tras esta conferencia lo que se mostró es la posición "colonial de desprecio a estas islas tanto de Europa como del Gobierno de España como de la oposición", según informó el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa. Morales indicó que el acuerdo muestra también una "falta absoluta de compromiso", ya que para el año 2023 se establecía trasladar a 305 menores y sólo salieron de las islas 32. "La conferencia sectorial ha sido un fiasco y un desprecio absoluto hacia Canarias y el que nos intenten vender como un buen resultado esta distribución de 400 personas es una tomadura de pelo", apuntilló. Reclamó que el archipiélago es la puerta sur de la migración, por lo que "no" se le "puede dejar solos" ni "abandonar" como se les "está abandonando", proponiendo un reparto entre comunidades de 400 menores migrantes no acompañados cuando actualmente Canarias "acoge a 6.000 menores" y "está esperando la llegada de otros miles de menores más". A ello agregó que "casi 2.000 de esos menores" cumplirán en un año la mayoría de edad y "se van a quedar sin trabajo, sin hogar, sin esperanza, sin futuro y deambulando" por las calles. Ante esta situación consideró que es una "enorme irresponsabilidad" el que a una conferencia sectorial de esta relevancia acudieran solo siete comunidades, lo que entiende es también una forma de mostrar "un desprecio" al momento que vive el archipiélago porque se quedan en su "casa cómodamente, dejando que la situación la sufran otras personas y otros territorios como este". "El Gobierno tiene que ser valiente y tiene que legislar. Es necesario que se ponga en marcha cuanto antes la redacción de ese decreto ley que permita distribuir de manera equilibrada la acogida en los territorios de las distintas comunidades del Estado español", apuntilló al tiempo que criticó el papel del Partido Popular, al que pidió "no dejarse someter por VOX y por las políticas de ultraderecha con las que está claudicando". Para Morales, el Partido Popular "está actuando de una manera absolutamente irresponsable, dejando en manos" de Canarias la solución, la búsqueda de alternativas a una situación que "no es de Canarias, que es de Europa". Por último, y en relación a las inauguraciones de varios centros nuevos que se prevén abrir en Gran Canaria, apuntó que al igual que se demandando solidaridad a los distintos territorios peninsulares, "es absolutamente necesario" ver una "unidad" en Canarias para afrontar esta situación. Por ello, reclamó al resto de las islas "diálogo, acuerdos necesarios y una distribución equilibrada de las personas migrantes" que acogen porque entiende que "no puede ser que Gran Canaria acoja el 67 por ciento de los menores y otros territorios tengan un porcentaje infinitamente menor". Actualmente apuntó que Gran Canaria acoge a más de 3.500 personas y Tenerife, citó como ejemplo, está en unas 1.800. Por ello, abogó por una "distribución equilibrada, teniendo en cuenta la realidad territorial, la población y los medios de los que se dispone". Morales defendió que "es lo justo" porque los problemas "mal resueltos" llevan a situaciones "indeseadas y ninguno" quiere que se produzcan esas situaciones "indeseadas, que son el caldo de cultivo del racismo y la xenofobia, que se defienden de manera interesada por algunas organizaciones, que los utilizan para generar rechazo y confrontación social. Aquí nunca la ha habido y no tiene por qué haberla, por eso debemos actuar de manera coordinada y equilibrada".

