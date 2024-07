Bendodo recuerda a Vox que "ya hay casi 2.000 menores" tutelados en las CCAA en las que gobierna con el PP

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recordado a Vox que actualmente "ya hay casi 2.000 menores" que están tutelados por los gobiernos de Valencia, Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla y León, en los que el grupo político forma parte del Gobierno junto con el Partido Popular, y "hasta ahora no dijeron nada". Así lo ha manifestado Bendodo en una atención a medios en Sevilla junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, tras la pregunta de los periodistas sobre la amenaza de Vox de romper los gobiernos en aquellos ayuntamientos en los que gobierna con el Partido Popular, si este finalmente acepta ese reparto de menores sin acompañar por parte del Gobierno de España, y que se abordará en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada este miércoles en Tenerife por el Ejecutivo central. A este respecto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP ha sido contundente y ha afirmado que "tanto el presidente no aceptan ni se dejan influir por chantajes ni por órdagos de nadie", por tanto, "cada uno puede decir lo que quiera y amenazar con lo que quiera, pero el Partido Popular va a tomar las decisiones responsables que correspondan", ha apostillado. En esta línea, ha señalado que el Partido Popular va a ver "cómo evoluciona esta tarde la conferencia sectorial", para incidir al mismo tiempo en que "el PP es un partido solidario y un partido de Estado", así que "ellos sabrán con sus amenazas y sus prácticas", haciendo referencia a las declaraciones de Vox al respecto. "El Partido Popular entiende perfectamente la situación que está atravesando Canarias, y yo le adelanto antes del reparto que plantee el Gobierno de España, que está en torno a 400 menas, que el PP gobierna en sus comunidades autónomas al 70% de la población y ya atiende al 81% de los menores inmigrantes que vienen a nuestro país, es decir, ya son 5.000 los menores extranjeros no acompañados que están bajo la tutela de las comunidades autónomas del Partido Popular", ha argumentado. Por último, Bendodo ha subrayado que "esa es la realidad que tenemos a día de hoy", y, a su vez, ha afirmado que "el Partido Popular va a estar a la altura de este problema". No obstante, "también quiero dejar claro que los recursos y las instalaciones son limitadas, porque evidentemente el Gobierno tiene que entender que es un problema de Estado, que debe solucionar el Estado", por lo que "esperemos que esté a la altura también el Gobierno de España en estas cosas", ha concluido.

