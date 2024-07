Abascal replica a Feijóo que pacte "con Sánchez los gobiernos autonómicos" si acuerda el reparto de menores migrantes

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha replicado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pacte con Pedro Sánchez "los gobiernos autonómicos" que actualmente ambas formaciones comparten si acuerda con el PSOE el reparto de menores migrantes. En un mensaje publicado en la red social X, que ha recogido Europa Press, Abascal ha reiterado su amenaza con romper los pactos autonómicos entre Vox y los 'populares' si no se oponen "con todos sus medios legales al reparto de inseguridad y ruina", ha dicho en referencia al reparto de migrantes en las CCAA. El líder de Vox se ha dirigido directamente a Núñez Feijóo acusándole de "estafar" a sus votantes e instándole a pactar "también con Sánchez los gobiernos autonómicos". "Es lo único que te queda por pactar con él", ha incidido Previamente, Abascal había vinculado a los menores migrantes con el aumento de la delincuencia durante la rueda de prensa posterior al la reunión del Comité de Acción Política de Vox: "No seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que pactará el reparto de menores no acompañados con el Gobierno Central "siempre" que las comunidades autónomas tengan capacidad para recibirles. "Nadie puede dar lo que no tiene", ha asegurado, al mismo tiempo que reprocha al Gobierno Central la ausencia de una política migratoria. Feijóo ha informado en una en rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña que el próximo miércoles, 10 de julio, tiene lugar la primera reunión para ver "cómo se aborda el problema". Además, ha subrayado que "el problema siempre se ha abordado de la misma forma", ya que las autonomías son "solidarias" dentro de "la capacidad instalada de los centros de menores" en sus territorios.

