Vox deja a Meloni y se unirá en el Parlamento Europeo al nuevo grupo liderado por el partido de Orbán

Vox ha anunciado este viernes que no se unirá al grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) --al que ha pertenecido durante la anterior legislatura y en el que se encuentra el partido de la mandataria italiana, Giorgia Meloni--, para unirse a un grupo de nueva creación denominado 'Patriotas por Europa', que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, trata de sacar adelante. Según ha informado la formación liderada por Santiago Abascal mediante un comunicado, la dirección de Vox ha decidido seguir al mandatario húngaro en la creación de este nuevo grupo y ha abandonado de esta forma a ECR, a pesar de trasladar su "agradecimiento y fuerte amistad" al grupo, al que pertenece 'Fratelli d'Italia' --partido liderado por Meloni--. Vox pretende con la anexión a 'Patriotas por Europa' "formar un nuevo grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, cuya constitución y composición será anunciada en los próximos días". Este nueva "alianza de grupos", tiene como antecedente a juicio de la formación la celebración de los 'Viva Europa', cuya última celebración fue en mayo del presente año en Madrid. En este evento participaron telemáticamente políticos como el propio Orbán o la primera ministra italiana, mientras que Javier Milei asistió presencialmente. Tras haber aumentado su presencia en el Parlamento Europeo las fuerzas que Vox denomina "patriotas", es el momento a su juicio "de materializar el encargo de los votantes de crear un gran grupo que se erija como alternativa a la coalición de populares, socialistas y la extrema izquierda". VOX ANUNCIÓ ESTE LUNES QUE SEGUIRÍA EN ECR Este anuncio se da después de que este mismo lunes el partido se mostrase "encantado" de la creación del nuevo grupo en el Parlamento Europeo alegando que son "patriotas" y "comparten" objetivos con ERC, pero mantuviesen que no tenían previsto abandonar el grupo en el que se enmarcaron en su primera legislatura en el Parlamento Europeo. En concreto, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, dio la bienvenida a la nueva plataforma "patriota" en rueda de prensa y recalcó que los grupos han de trabajar para "cumplir los objetivos conjuntos" porque los partidos que lo conformarán son "aliados". "La unión no tiene por qué ser parlamentaria, tiene que ser política, así que estamos encantados y vamos a trabajar con ellos", subrayó. PATRIOTAS POR EUROPA El nuevo grupo, que se llamará Patriotas por Europa, nace de una alianza entre Orbán, el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPO) y el populista checo Alianza de Ciudadanos Descontentos. El partido de Orbán, Fidesz, no estaba adscrito a ningún grupo durante la legislatura pasada. El grupo parlamentario promete "proteger la soberanía nacional, luchar contra la migración ilegal y revisar el Pacto Verde", objetivos que coinciden con la línea expuesta por Vox durante la campaña para las elecciones europeas.

Compartir nota: Guardar Nuevo