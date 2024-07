Andalucía critica la condonación de deuda a Cataluña por "compra de votos" y rechaza la cesión del 100% de impuestos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha calificado este jueves de "compra de votos" la posibilidad esbozada por el Gobierno de Pedro Sánchez de condonar la deuda a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas y ha arremetido contra la oferta del PSC de ceder el cien por cien de la recaudación de los impuestos para así amarrar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la titular andaluza de Economía ha explicado que la condonación de deuda "no soluciona los 1.500 millones de euros que le faltan a Andalucía todos los años para sanidad, educación y dependencia" como consecuencia de un modelo de financiación que es "un agravio" para la comunidad. Al ser preguntada sobre si Andalucía aceptará o no la propuesta del Gobierno de condonar la deuda a todas las comunidades --cerca de 15.000 millones de euros sólo en el caso de Cataluña--, Carolina España ha señalado que "no podemos quedarnos por detrás del resto, pero lo que no puede ser es que para solucionar el problema de Cataluña, que sí es de deuda, la solución sea condonárselas a todas las comunidades. Hay que ser serios". En este punto, la consejera andaluza ha recordado que el actual modelo de financiación, de 2009, supone para Andalucía un "agravio" y un "perjuicio", ya que recibe 170 euros menos que la media por cada ciudadano al año. "Esto es una injusticia", ha señalado, como lo es a su juicio también que se le ofrezca a Cataluña el 100% de lo recaudado vía impuestos. "Esto rompe por completo la igualdad entre los españoles, la unidad y el principio de solidaridad interterritorial reconocido. Es un agravio permanente y un privilegio para algunos territorios en detrimento siempre de Andalucía", ha apostillado España, que ha adelantado que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, Andalucía insistirá en la creación de un fondo transitorio de nivelación que "compense a las cuatro comunidades que estamos infrafinanciadas".

