Vox Euskadi destaca el "decoro democrático" de Urkullu frente a la actitud "excluyente" de Pradales

La única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, ha destacado "la decencia y el decoro democrático" con el que la trató el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, frente a la actitud "excluyente" y la "mala educación" demostrada por su sucesor, Imanol Pradales, al no haberla incluido en su ronda de contactos con los principales partidos políticos de Euskadi. Martínez ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, para reiterar sus críticas a la decisión de Pradales de no invitarla a la ronda de reuniones que mantendrá en próximas fechas con los principales representantes políticos de Euskadi. La única representante de Vox en la Cámara vasca ha denunciado que Pradales "empieza mal" su mandato, al haberla "excluido" de sus reuniones pese a que "más de 21.000 vascos" apoyaron a la formación liderada por Santiago Abascal en las últimas elecciones autonómicas. Martínez ha reprochado a Pradales que al actuar de esta forma se haya erigido en "líder del 'apartheid' a Vox", algo que --según ha destacado-- se ha producido tras los "penosos resultados" del PNV en las últimas elecciones autonómicas, en las que la formación 'jeltzale' obtuvo 370.554, que se tradujeron en 27 escaños en el Parlamento autonómico. En este sentido, ha advertido a Pradales y al PNV de que en un plazo "breve" serán "fagocitados" por EH Bildu. Además, ha cuestionado las razones a las que se ha aludido desde el Gobierno Vasco (PNV-PSE) para explicar la ausencia de su partido de la ronda de contactos de Pradales. Martínez ha criticado que desde el Ejecutivo se argumente que "el marco ético que tiene Vox no se corresponde con el marco ético del resto de los partidos de este Parlamento". "Con esto, nos dejan claro que el marco ético que tienen el PNV y el PSE es más cercano al de Bildu, al que ponen por supuesto alfombra roja, y al que en ningún caso en las peores épocas del terrorismo de ETA vetaron en este Parlamento", ha manifestado. AUTOGOBIERNO "EXCLUYENTE" También ha respondido al argumento de que carece de sentido que Pradales se reúna con una formación que "no comparte el autogobierno". "Nosotros no compartimos el autogobierno excluyente, que es el único autogobierno que ellos pretenden, con la exclusión de todos aquellos vascos que no tienen el carné del PNV", ha respondido. Martínez ha destacado que su relación con el anterior Gobierno Vasco "fue muy diferente", dado que al comienzo de la pasada legislatura Vox sí se reunió con el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, de quien ha puesto en valor que "siempre nos dejó muy claro que una cosa es la actitud que tengan los partidos políticos y que, por otro lado, está el protocolo y la educación institucional que tiene el Gobierno". La parlamentaria ha denunciado, que "el alumno", en referencia a Pradales, "es mil veces peor que el profesor", aludiendo en este caso a Urkullu. En la misma línea, ha manifestado que "la educación que desde el primer momento mostró Urkullu no tiene nada que ver con la mala educación que ha tenido este señor [Pradales]". "He de reconocer que Urkullu sí que tuvo esa decencia y ese decoro democrático que este señor no ha tenido", ha añadido. La representante de Vox ha indicado que desconoce si la decisión del actual lehendakari la ha adoptado él mismo o si la ha tomado a instancias del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, "que es el que le maneja y el que le dice lo que tiene que hacer". Martínez, que ha asegurado que no tiene intención de otorgar los habituales cien días de cortesía al nuevo lehendakari, ha precisado que por su parte tampoco tenía un "interés especial" en mantener una relación con el actual Gobierno Vasco. No obstante, ha afirmado que sí quería plantear al lehendakari, al que ha calificado de "excluyente", un diagnóstico sobre los "problemas" de la sociedad vasca.

