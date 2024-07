Díaz viajará esta semana a Euskadi para negociar la reducción de la jornada laboral con el PNV

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajará esta semana al País Vasco para tratar de cerrar un acuerdo con el PNV sobre la reducción de la jornada laboral y garantizarse su apoyo en el Congreso de los Diputados. Díaz es la principal impulsora de esta medida, que busca reducir la jornada laboral de las 40 horas a la semana actuales a 37,5 para 2025 y trata de negociar un acuerdo con la patronal, aunque las posturas del Ministerio y de los empresarios parecen alejadas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, Díaz ha adelantado que hará una nueva propuesta a CEOE y Cepyme durante la reunión de la mesa de negociación programada para el próximo lunes 8 de julio. Aseguró además que la vocación del Ministerio no es solo dialogar sino alcanzar un acuerdo y acusó a la patronal de estar "en huelga de brazos caídos". No obstante desde su departamento ya habían advertido de que avanzarán en la negociación solo con los sindicatos tras la posición "muy decepcionante" de los empresarios. Por tanto, una vez que se supere la fase del dialogo social, la norma debe reunir los apoyos parlamentarios, lo que implica convencer a todos los socios del Ejecutivo en la Cámara Baja para que la apoyen. DESPUÉS DE QUE DÍAZ VUELVA DE SENEGAL Según indican fuentes del ala minoritaria del Gobierno, Díaz tiene previsto desplazarse a Euskadi para abordar varios asuntos con el PNV, entre ellos la medida estrella de Sumar para esta legislatura. El viaje se producirá después de que la vicepresidenta termine su estancia en Senegal, donde estará de viaje oficial este miércoles y jueves, 3 y 4 de julio. Este mismo martes, los nacionalistas vascos han señalado que la reducción de la jornada laboral no tendría gran afección en Euskadi porque la mayoría de convenios colectivos que rigen en esta comunidad autónoma ya recogen una jornada laboral de 37,5 horas. Así lo indicó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal que señala que algunos convenios incluso establecen menos de las horas marcadas por Díaz como objetivo, aunque indicó que tienen que que analizar cómo se regula finalmente esta cuestión. En alguna ocasión, Sagastizabal ya se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados sobre esta propuesta y, a principios de año, ya trasladó en la Cámara baja que, "lejos de la catástrofe que algunos vaticinan", en Euskadi ya "hay convenios colectivos con una jornada de 37,5 horas" y, precisaba que, "en el caso del funcionariado, la jornada es de 35 horas".

