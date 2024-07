Almeida ve "complicado" creer en el TC y asegura que Sánchez eligió a magistrados por su capacidad "de darle la razón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "complicado" creer en el Tribunal Constitucional (TC) y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió a los magistrados por su capacidad "de darle la razón". "Yo creo que Pedro Sánchez no eligió a los magistrados del Tribunal Constitucional tanto en orden a sus méritos profesionales como en la capacidad que pueda tener de darle la razón", ha valorado este martes el regidor ante los medios de comunicación tras participar en un foro de autónomos. Así lo ha expresado después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya avanzado que agotará los plazos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la "chapuza" de la ley de amnistía pese a que, según ha admitido, su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del tribunal de garantías. "Es difícil creer en el Tribunal Constitucional en estos momentos, es muy difícil. Ahí hay un variable 7-4, pase lo que pase, sea el asunto que sea, suceda lo que suceda y se tenga que abordar como lo que se tenga que abordar. Y eso yo creo que a los ciudadanos les hace muy difícil, sinceramente, creer en el TC", ha afirmado. De esta forma, considera que no es viable creer en un TC que va a tener que juzgar el tema de la amnistía "con una persona que ha sido directora general del gobierno de Pedro Sánchez". "Es muy complicado también que podamos creer que se vaya a hacer un debate que no se debe hacer únicamente en estrictos términos jurídicos", ha apostillado. "Ha habido una magistrada del Tribunal Constitucional a la que José Antonio Griñán le otorgó la Medalla de Oro de Andalucía y aquí no ha pasado nada. Es que hay una persona que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez que también estuvo en la Junta de Andalucía y al que vimos departiendo amigablemente en la playa con Manuel Chaves y aquí no ha pasado nada", ha censurado el primer edil. Considera "lógico" estos magistrados se hubieran "abstenido" y ha afirmado que deberían "abstenerse" en aquellos asuntos que les afectan o en el que han tenido algún tipo de participación. "Esto no es una cuestión de que te tengas que inhibir porque te haya nombrado un determinado partido político, porque en ese caso se tendrían que inhibir todos los miembros del TC. Esto es una cuestión de que te tengas que inhibir porque tengas una relación o hayas tenido una relación o tengas un interés directo en el tema", ha subrayado Martínez-Almeida. En la misma línea, ha señalado que el presidente del Gobierno "ha engañado a todo el mundo" y ha puesto "todas las trampas por delante". "Ya veremos en el caso de que se convocarán elecciones generales, que no es descartable, como el discurso de Pedro Sánchez sería contra (Carles) Puigdemont precisamente y entonces se tiraría las manos a la cabeza diciendo que cómo podemos pensar que él se ha rendido al nacionalismo y al independentismo", ha indicado.

