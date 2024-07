Junta Castilla y León reclama una Conferencia de Presidentes y un CPFF ante un "hipotético" cupo catalán

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha insistido este lunes en la necesidad de una reunión de la Conferencia de Presidentes, una reclamación del Gobierno autonómico que ha tenido hasta ahora resultados "infructuosos". "Considero necesario y provechoso para todos los ciudadanos, que los asuntos de mayor calado político se traten ante el máximo órgano de cooperación multilateral", ha defendido en concreto el consejero de la Presidencia al inicio de su comparecencia en la Comisión Extraordinaria del ramo para informar del grado de cumplimiento de su departamento en el ecuador de la XI Legislatura. El consejero de la Presidencia ha lamentado en concreto que no se haya reunido la Conferencia de Presidentes antes de aprobarse la Ley Orgánica de Amnistía de Cataluña y ha apuntado a la posibilidad de que el Estado haya considerado "que no es un tema multilateral que afecte a todos los españoles". A esto ha añadido que, a día de hoy, tampoco han sabido nada del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para llevar a cabo una reunión sobre la "posible condonación" de la deuda catalana de 15.000 millones de euros y sobre el" hipotético establecimiento de un cupo catalán", que, según ha apuntado, está negociando el Gobierno del España con Cataluña "de forma bilateral y a escondidas del resto de comunidades autónomas". El consejero de la Presidencia ha garantizado la "patente y pública" voluntad de consenso de la Junta de Castilla y León y ha recordado al respecto que siempre que se ha llamado a los integrantes del Gobierno autonómico han ido. "No en vano, en estos dos años de legislatura hemos firmado 139 convenios de colaboración Estado-Comunidad Autónoma", ha informado a modo de ejemplo. En este punto, ha apelado al artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece a la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado "como el marco permanente de cooperación general entre ambas partes". Luis Miguel González Gago ha precisado al respecto que la Junta de Castilla y León cuenta ya con un Protocolo de actuación para analizar las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley que vaya dictando el Estado y que puedan afectar al ámbito competencial de la Comunidad para lo que cada consejería cuenta con un grupo de trabajo de carácter técnico-jurídico encargado de detectar las "posibles colisiones" de la nueva normativa estatal aprobada con el Estatuto de Autonomía. Por otro lado, el consejero se ha comprometido a seguir fortaleciendo los lazos y la mejora de la cooperación entre comunidades, "especialmente con las limítrofes" y ha explicado que en estos momentos están cerrando con el nuevo Gobierno de Galicia la renovación del protocolo general, vigente desde hace más de 14 años, para ampliar la colaboración estratégica con nuevas líneas de cooperación, como el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste o iniciativas para mejorar la atención ciudadana omnicanal, coordinar los centros 1-1-2 en operaciones de emergencia y fortalecer la presencia virtual institucional. A esto ha añadido que están avanzando en la renovación del Protocolo general con el Gobierno de Aragón, "con nuevas propuestas de colaboración prioritarias" para ambas comunidades, y ha informado de que "forma inmediata" iniciarán contactos con Asturias, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha para renovar también los instrumentos de colaboración. En cuanto a la relación de Castilla y León con Portugal, ha hecho especial hincapié en que esta misma semana se reunirá en la ciudad Aveiro el Plenario entre la Junta de Castilla y León y la Región Centro de Portugal. Y como iniciativa "novedosa" en esta legislatura, ha destacado la puesta en marcha como proyectos piloto de los "Centros de Innovación Social para el desarrollo local sostenible", en las localidades de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Puebla de Sanabria (Zamora) y La Bañeza (León), como paso previo a la futura aprobación en esta legislatura del Plan Territorial y Especial de la Raya "que involucrará a toda la Junta con importantes recursos económicos", ha asegurado. Finalmente y respecto a las relaciones de Castilla y León con la UE, ha reconocido que la "influencia directa" que tienen las decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea para la Comunidad se debe difundir entre los ciudadanos. A modo de ejemplo, ha explicado que en la primera mitad de la Legislatura se ha establecido un "marco estable de colaboración" con las universidades públicas de Castilla y León -Burgos, León, Salamanca y Valladolid- para difundir y potenciar entre el alumnado universitario el conocimiento de los asuntos europeos y las posibilidades que puede ofrecer en términos de desarrollo profesional y formativo. A esto ha añadido que su departamento está trabajando de forma activa en la elaboración de la Agenda de Acción Exterior 2024-2027, una herramienta que recogerá los objetivos y prioridades de la política exterior de la Junta de Castilla y León que, según ha comprometido hoy, estará aprobada antes de que acabe 2024.

