Robles: La intención era ayudar a Irene Sánchez Escribano a hacer la mínima

Sevilla, 29 jun (EFE).- La atleta andaluza Carolina Robles, que el viernes se proclamó campeona de España de los 3.000 metros obstáculos en La Nucía (Alicante), admitió tras la carrera que "la intención que tenía era ayudar a Irene (Sánchez Escribano)" a lograr la mínima olímpica que finalmente consiguió.

Robles señaló, en declaraciones a la página web de la Real Federación Española de Atletismo, que había "pactado" con la fondista toledana "llegar del 1.600 al 2.000 a buen ritmo" pero después ha "sacado fuerzas" para terminar la carrera en 9.22.19, lo que mejora su marca personal y supuso el récord de los campeonatos.

La corredora sevillana considera que este gran registro "ha sido por el público porque el ambiente" en la localidad alicantina "es espectacular. Animaban un montón y, pese a ir mal" ha conseguido establecer una nueva plusmarca "personal y mínima directa para los Juegos. Es un sueño".

"Siempre he tenido como objetivo bajar del 9.20. Si me encuentro bien y estoy sana, haré alguna competición este mes de julio; si no, me esperaré a los Juegos. Aunque la serie sea a las diez de la mañana, por la emoción y el momento seguro que sacaremos una gran marca", añadió Carolina Robles.

La fondista hispalense recordó su "caída en los Juegos de Tokio", lo que la privó de "la oportunidad de demostrar en gran estado de forma" con el que acudió a la capital japonesa "después de un mes entrenando en Madrid. El objetivo en París es dar lo mejor y lo que venga después, será un regalo". EFE

