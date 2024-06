Feijóo: El PP baraja la posibilidad de elecciones generales antes de que finalice 2024

Madrid, 27 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que su partido "está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas antes de que finalice el año 2024", al tiempo que ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará si le interesa.

"España no tiene Gobierno y como no tiene Gobierno, pues no se puede gobernar. ¿Va a prolongar la agonía el señor Sánchez? Si le interesa, sí, y si no le interesa, pues convocará elecciones. ¿Es probable que lo haga?. Lo ignoro", ha dicho Feijóo este jueves en una entrevista con EsRadio.

El líder de la oposición ha sostenido que no se puede descartar la hipótesis de unas elecciones generales en octubre, coincidiendo con los comicios que se celebrarían en Cataluña si finalmente no se forma gobierno y la región se encamina a una repetición electoral el 13 de octubre.

Feijóo ha apuntado que es difícil interpretar qué hará un partido asambleario como ERC en el que a su juicio probablemente no manda "nadie", no sabe qué quiere hacer Carles Puigdemont y ha advertido de que Sánchez no tiene mayoría en la Cámara, ni presupuestos aprobados y sus socios se han dado cuenta de que les está "vampirizando". EFE

ml/aam