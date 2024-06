Líder Aliança Catalana insta a expulsar del partido al alcalde de Ribera d'Ondara (Lleida) por comentarios anti LGTBI

La líder de Aliança Catalana, diputada y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha instado este martes al resto de miembros de la formación a expulsar de sus filas al alcalde provisional de Ribera d'Ondara (Lleida), Albert Puig, por hacer comentarios contra la comunidad LBTBI en la red social X. "Aliaça Catalana defenderá siempre los derechos e intereses de los catalanes, independientemente de su sexualidad. No admitiremos ninguna actitud homófoba dentro de nuestras filas ni en nuestras calles", ha expresado Orriols en un mensaje en X recogido por Europa Press. Orriols ha informado que, como presidenta y confundadora de AC, ha solicitado al resto de los miembros de la dirección de su formación la expulsión de Puig, y que el alcalde deje de usar las siglas de AC por "emitir discursos que contradicen los objetivos fundacionales del partido". Minutos después de la petición de Orriols, el mismo alcalde de Ribera d'Ondara, a través de otro mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press, ha rectificado el comentario que lanzó contra la comunidad LGTBI. "Creo firmemente que todas las personas somos iguales independientemente de nuestra orientación sexual. Por eso quiero pedir disculpas sinceras por mis palabras. Me expresé muy mal. Lamento profundamente si he ofendido a alguien y reconozco el daño que pueden haber causado", ha asegurado Puig.

