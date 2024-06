Díaz y Zapatero cargan contra la "rebelión" del PP al no renovar antes el CGPJ: "Sólo pasa cuando están en la oposición"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha coincidido con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en que el Partido Popular ha hecho "durante cinco años" un "uso partidista" de las instituciones al no haber alcanzado un acuerdo durante este tiempo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sólo pasa cuando el PP está en la oposición", han convenido. De esta forma se han pronunciado Díaz y Zapatero durante un coloquio en el marco de la presentación del libro 'La desigualdad en España', organizado por infoLibre, que ha tenido lugar este martes, precisamente horas después de anunciarse el acuerdo entre el PP y el Partido Socialista para renovar el órgano de los jueces. En concreto, la vicepresidenta ha explicado que "la rebelión a la que ha sometido el PP al órgano de los jueces es completamente antidemocrático" y que la posición que han mantenido los 'populares' es propia de un "espíritu partidista" al no haber querido renovar "un órgano tan importante para los justiciables" como el CGPJ. En este contexto, Zapatero ha dicho estar de acuerdo con Díaz y ha recalcado que "todo lo que se le critica a este Gobierno es porque es bastante progresista" y que esa "rebelión" a la que se ha referido la ex líder de Sumar "sólo pasa cuando el PP está en la oposición". Aún así, ha celebrado que "por fin" haya un acuerdo para renovar el órgano entre los socialistas y el PP. Del mismo modo, el exmandatario socialista ha celebrado que "este sea un Gobierno que está promoviendo los acuerdos". Un ejecutivo que, a su juicio, es "el que más está haciendo por la democracia" en una labor de "respeto institucional". (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Compartir nota: Guardar Nuevo