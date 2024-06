Otxandiano (Bildu) teme que sea el PSE-EE el que "marque el paso" en el debate sobre autogobierno en el Gobierno Vasco

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado este lunes que el del autogobierno va a ser "el debate fundamental" de la legislatura que acaba de comenzar, y ha señalado que, tras lo escuchado en el pleno de investidura del pasado jueves, teme que sea el PSE-EE el que "marque el paso" sobre esta cuestión en el seno del Gobierno vasco. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Otxandiano ha afirmado que, mientras que la formación socialista dejó clara en el pleno en el que Imanol Pradales fue investido lehendakari la postura que mantendrá en el debate sobre el autogobierno, el PNV no lo hizo. "El del autogobierno es el debate fundamental que vamos a tener en este legislatura, y del pleno del jueves salí con un punto de preocupación. En el acuerdo de gobierno se establece elaborar un nuevo pacto y deja las manos libres a los partidos. En la sesión de la tarde, el PSE-EE mostró claramente su posición, y el PNV no, por lo que mi preocupación es si va a ser el PSE el que marque el paso en esta cuestión", ha insistido. El portavoz de la coalición soberanista ha indicado que es "fundamental" saber cuál es "el punto de partida" para acometer el debate sobre el autogobierno, que, en su opinión, debería ser que "el autogobierno está devaluado y mutilado". Así, ha considerado que, además esa reflexión, los principios básicos acordados por la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco en 2018 "son un buen punto de partida". "A partir de ahí debemos lograr algunos consensos en el propio Parlamento", ha añadido. En este sentido, ha destacado que el Gobierno Vasco debería tener "un punto de partida común" para acometer este debate, y que, en su opinión, PNV y PSE-EE "no están de acuerdo", ya que, según ha dicho, "en el acuerdo no establecen cuál es el punto de partida del debate". Asimismo, Otxandiano ha señalado que "hay que aprovechar este periodo" del Gobierno central, ya que su "vulnerabilidad es evidente" y el propio presidente, Pedro Sánchez, ha manifestado que hay que "abordar el debate de la territorialidad" del Estado. Además, ha destacado que el acuerdo sobre el estatus político "no se puede concebir sin EH Bildu" y ha advertido de que, "si alguien piensa ir a Madrid con el acuerdo entre PNV y PSE, lo haría en contra de todo lo dicho hasta ahora". "Tenemos mayoría abertzale en el Parlamento, somos el 72%", ha recordado. NUEVO GOBIERNO Por otro lado, Pello Otxandiano se ha referido a la conformación del nuevo Gobierno vasco liderado por Imanol Pradales, y ha dicho que "la primera impresión es que hay más departamentos que nunca", aunque ha preferido "no prejuzgar" al Ejecutivo, ya que "a un Gobierno hay que juzgarlo por sus actos". "La primera impresión es que hay más departamentos que nunca, y eso es un dato. Habrá que ver qué ofrece este modo de organización, aunque hay riesgo de departamentalización, que haya poca transversalidad, pero el tiempo lo dirá", ha señalado. Además, ha afirmado que hay "decisiones bien tomadas", como el hecho de que Universidades, Ciencia y Tecnología tengan un departamento propio desligado del de Educación, o que Emakunde y las políticas feministas hayan vuelto a Lehendakaritza, ya que "así se ha corregido una decisión errónea que se adoptó en la anterior legislatura". En todo caso, el portavoz parlamentario de EH Bildu ha insistido en la necesidad de "no prejuzgar" al nuevo Ejecutivo autónomo, ya que "a un Gobierno hay que juzgarlo por sus actos", y habrá que ver "la convivencia entre PNV y PSE" y si "tenemos un sólo Gobierno o hay dos". "El tiempo lo dirá", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo