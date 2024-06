El rock “azkenero” arde desde la edad de piedra hasta Bogotá

Vitoria, 22 jun (EFE).- El rock ‘azkenero’ ardió este viernes desde la edad de piedra hasta Bogotá con dos buenos bolos de Queens of the Stone Age y de los murcianos Arde Bogotá, que comandaron un cartel de gran nivel desde primera hora de la tarde en un redonda segunda jornada del Azkena Rock de Vitoria.

Fue un día completo donde la sobriedad y la gran puesta en escena de Queens of the Stone Age marcaron el punto de encuentro en una de las mejores entradas de los últimos años del festival rockero por excelencia.

Los californianos ofrecieron un concierto a su estilo, muy ‘stoner’, prácticamente perfecto y con elementos conjugados con exquisitez.

En ‘My god is the sun’, Josh Homme ya empezó a demostrar sus cualidades vocales y comenzó a meterse al público en el bolsillo.

El escenario estaba hecho para ellos. Así lo demostraron con el paso de los temas, que fueron impregnando un gran ambiente, que no se recordaba hacía tiempo.

‘Go with the flow’ cubrió las expectativas, pero la esperada ‘No one knows’ fue un arrebato para gran parte de los asistentes, entregados a la formación americana, que apenas perdió un ápice de compostura.

El ambiente lo empezó a calentar antes el grupo murciano Arde Bogotá, que arrancó con intenciones con ‘Clávame tus palabras’ y reivindicó su rock ante sus seguidores más fieles, que se acercaron al escenario ‘Respect’ con mucho margen de tiempo.

Fue un bolo de subidas y bajadas con poco volumen en general pero que tuvo sus puntos álgidos con la inconfundible y gruesa voz de Antonio García, que resolvió su estreno en el Azkena, “un tesoro”, como él mismo calificó.

‘Cowboys de la A3’ se recibió como un himno, un tema muy guitarrero que dio paso otra serie de composiciones para enfilar un epílogo contundente con el subidón de ‘Virtud y castigo’ y la traca final que más define a estos murcianos, que suenan mejor con más decibelios.

‘Salvación’,‘Soltar a los perros’ y ‘Abajo’ pusieron un broche de oro a un concierto que se cerró con un guiño a Led Zepellin.

La verdad es que fue una jornada de mucho nivel desde primera hora. Bala, Dea Matrona y La Perra Blanco sorprendieron a los más madrugadores. Los más puristas se quedaron con Barry Adamson, mientras que los canallas se decantaron por la variedad de Redd Kross, que tocaron infinidad de palos.

Las angelinas de L7 convencieron a muchos y ya en la madrugada, Demolition 23 y la fiesta de The Real Mckenzies compartieron al público que más aguantó.

Pero la confirmación de la noche fue la de Les Greene, que ofreció un espectáculo de soul, funk y ‘rhythm and blues’ que será recordado en próximas ediciones por la voz prodigiosa de un artista que demostró su nominación a los Grammy.

El cierre del Azkena Rock lo pondrán este sábado Sheryl Crow y Band of Horses en una jornada que arrancará y finalizará con bandas vascas como Pi LT o Lehendakaris Muertos en una clausura que promete.

Por la mañana, de nuevo, el centro de la capital vasca ocogerá otro concierto, en este caso el de The Pickin’ Boppers. EFE

