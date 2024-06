Mazón, "satisfecho" de su primer año de gobierno junto a Vox: "Las decisiones se respetan con lealtad"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, se ha mostrado "satisfecho" del primer año de gobierno junto a Vox en la Comunitat Valenciana, ya que ha asegurado que ambos partidos hablan "mucho" y cuando sus representantes llegan a la mesa del Consell "las decisiones se respetan con lealtad". "Orgulloso no sé si estoy. Sí tengo la sensación de que esto se está poniendo en marcha en una comunidad abierta a la vez que solidaria: empezamos a dar importantes ejemplos de que esto es así (...). Dijimos que había que acabar con el 'procès' a la valenciana que estaba campando a sus anchas, y las primeras medidas han sido continuar hacia la libertad". Así lo ha manifestado en el foro 'La España Vertebrada' organizado por el periódico 'El Mundo' con motivo de su 35 aniversario, al que han asistido las alcaldesas de València y Castelló de la Plana, Mª José Catalá y Begoña Carrasco, y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Como balance del primer aniversario del Consell, Mazón ha destacado que "la libertad educativa se pone en marcha", que ya no hay "prejuicios" en materia de inversión o que la Comunitat lleva "cuatro meses con los mejores datos de empleo de España" y bate "récord turístico". "Estamos haciendo políticas sociales con este gobierno, están llegando inversiones. Siempre con sentido común, equilibrio y sin desmadres, los datos no son malos", ha apuntado, aunque ha remarcado que la Generalitat actúa en función de sus posibilidades por la infrafinanciación autonómica. De cara al futuro, ha reconocido que "queda mucho por hacer" y apostado por avanzar en la reforma fiscal, sobre la que ha lamentado que es "un insulto a la verdad" que el Consell esté "bajando los impuestos a los ricos". "Estos lenguajes de Robin Hood no se los cree nadie --ha añadido--. Ha tenido que llegar este gobierno de PP y Vox o del cambio para que haya desgravaciones fiscales". Además, ha destacado que las alcaldesas de València y Castelló, que también han cumplido un año de gobierno junto a Vox, están satisfechas de estos doce meses en sus ayuntamientos, poniendo como ejemplo que la capital del Turia es la ciudad que "más impuestos ha bajado de toda España". "Esto va de resultados", ha apostillado. HABLARÁ CON CAMPS CUANDO SU ABSOLUCIÓN SEA FIRME Respecto al 'expresident' Francisco Camps, Mazón ha asegurado que hablará "lo antes posible" con él cuando su última absolución judicial sea firme "por respeto a la justicia y no por otra razón", así como que lo hará "con normalidad" para estudiar "cómo ayudar a que el cambio avance en la Comunidad Valenciana y se consiga en España". "Veo buena predisposición por su parte y en el partido porque le queremos mucho. Lo mejor que podemos hacer por Francisco Camps es hablar con normalidad, no como se hacía con mucha injusticia sobre él", ha manifestado al ser preguntado por su posición respecto a la intención del 'expresident' de volver a la política tras su última absolución judicial en el marco del caso Gürtel. Mazón ha afirmado que el "sitio" de Camps está como "afiliado" del PP valenciano. Dicho esto, ha asegurado que pretende hablar con él "lo antes posible" y ha lamentado que se "malinterpretaran" sus declaraciones sobre esperar a que haya sentencia firme, ya que ha subrayado que lo dice "por respeto a la justicia y no por otra razón". En cualquier caso, ha reiterado que se "alegra mucho" de la absolución del 'expresident' y de que haya "superado una persecución especialmente por parte del PSOE, judicializando la política al querellarse contra Paco Camps con denuncias firmadas personalmente por Ximo Puig" --'expresident' y exlíder del PSPV--. NO LE "ASUSTA" LA IRRUPCIÓN DE ALVISE Por otro lado, cuestionado por si le preocupa la entrada de Alvise Pérez y su formación 'Se acabó la fiesta' en el Europarlamento y por si puede replicarse en próximas elecciones, Mazón ha afirmado que lo ve "como consecuencia de algo más que de causa de lo que pueda venir en el futuro", aunque ha remarcado que hay que respetar la democracia. "Tenemos que analizarlo. Ni me asusto extraordinariamente, ni me tiro de los pelos, ni me rasgo las vestiduras. Tenemos que analizarlo como un síntoma. Ya veremos este movimiento qué nos quiere decir en el futuro, sería conveniente que nos lo aclarara porque no nos ha contado su plan y no me parece muy serio con los electores", ha expuesto, y ha instado a "hacer pedagogía democrática todos los días".

Compartir nota: Guardar Nuevo