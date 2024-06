El PSOE Aragón defiende una financiación autonómica que garantice el coste real de los servicios

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha afirmado este viernes que en el partido tienen "muy clara" su posición sobre la reforma de la financiación autonómica, que "necesariamente debe ir aparejada al coste real de los servicios". "Insistimos una vez más en la idea de que no es lo mismo sufragar profesores o sanidad en el medio urbano o en grandes concentraciones de población que en una España más dispersa y con una alta presencia del medio rural", ha asegurado Villagrasa en declaraciones a Europa Press. Además, ha recordado que durante las pasadas legislaturas hubo comisiones de estudio "donde todos los partidos pactamos una posición común que era positiva para la financiación y para la reforma del sistema de financiación en clave de Aragón". "El pasado 2022 se realizó un acuerdo no solamente entre partidos, sino también entre agentes sociales y, por tanto, esa es la posición que de manera nítida defiende el PSOE de Aragón; un sistema de financiación que garantice el coste real de los servicios y que profundice en la equidad, en la cohesión territorial y en la redistribución de la riqueza que necesariamente debe de existir en nuestro país", ha recalcado el secretario de Organización. Por último, Villagrasa ha lamentado que "el PP con el señor Rajoy cuando era presidente" no haya abierto "esa reforma" de la financiación autonómica, que "sigue sin haberse abierto" desde entonces.

