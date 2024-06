Iglesias afirma que el liderazgo de Díaz en Sumar "dejará de ser un consenso" tras su mal resultado en las europeas

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha vaticinado que el liderazgo en Sumar que ostenta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "dejará de ser un consenso como hasta ahora" dentro de la coalición de fuerzas progresistas tras el mal resultado de las elecciones europeas. A través de un mensaje en la red social 'X' ha incidido que IU se queda fuera del Parlamento europeo por la confección de la lista de Sumar al tiempo que dos partidos de Sumar (Comunes y Compromis) que "no tendrían posibilidad de obtener representación por sí mismos, tendrán escaño". "La falta de democracia interna en Sumar tendrá consecuencias internas serias. El liderazgo de ese espacio dejará de ser un consenso como hasta ahora", ha enfatizado. Luego, ha desgranado que el espacio electoral de lo que fue Unidas Podemos no llega al 8% de los votos en conjunto este 9J y que Sumar, sin Podemos, no llega ni al 4,7% de los votos. "Podemos sufre la situación general del que fue el espacio electoral de UP pero, contra todo lo que se dijo, es el partido que conserva más apoyos electorales del espacio. Supera a los Comunes en Cataluña y en Barcelona y está a poco más de un punto de la suma de Movimiento Sumar, IU y todos los partidos territoriales de Sumar", ha afirmado. Y además, ha ahondando Iglesias, "tiene a la mejor candidata de la izquierda y a la organización y la militancia cohesionadas"

