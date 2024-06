Abascal pide a Sánchez "reflexionar" tras la "derrota" del PSOE el 9J y que convoque elecciones generales

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, "una reflexión" tras la "derrota" del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo y que convoque unas nuevas elecciones generales. El PSOE ha quedado segundo en los comicios, por detrás del PP, que le saca cuatro puntos y dos escaños. Vox, por su parte, permanece como tercera fuerza política en España y ha conseguido doblar sus asientos en la Eurocámara, respecto a 2019. En una breve valoración sin preguntas desde la sede nacional de Vox, Abascal ha aludido a "la derrota del autócrata" Sánchez, "envuelto en corrupción hasta el cuello", para pedirle "una reflexión" y que convoque unas nuevas elecciones generales. No obstante, el líder de Vox ha afirmado que su partido "no tiene mucha confianza" en la repetición electoral porque "lo peor de Sánchez está por llegar". Según ha dicho, Vox espera "más corrupción, más autocracia y menos Estado de Derecho", por lo que ha advertido que su formación estará "enfrente, y cada día más fuerte". En la misma línea se había expresado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en unas declaraciones anteriores. Ha expresado su deseo de que España "siga el camino" de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, ha convocado elecciones legislativas anticipadas tras conocer la holgada victoria del Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, en las elecciones al Parlamento Europeo. EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE VOX Sobre los resultados de este domingo, Abascal ha querido dar las gracias a los 1,6 millones que han confiado en Vox este domingo y ha remarcado que Vox permanece como tercera fuerza política de España. Así, se ha congratulado del incremento en el porcentaje de votos y de que han conseguido doblar sus escaños. "El certificado de defunción de Vox se hace esperar, el que quieren nuestros adversarios, sueñan muchos poderosos y anuncian muchos medios permanentemente, pero la desaparición o caída de Vox no coincide con los deseos de los españoles", ha agregado. Además, ha querido felicitar a los socios y partidos del espacio político de Vox por los resultados obtenidos en la jornada electoral. Ha mencionado a Le Pen, a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al primer ministro de Hungría, Viktor Orban y al líder del portugués Chega, André Ventura. "Se están haciendo fuertes", ha indicado. El cabeza de lista de Vox en las elecciones, Jorge Buxadé, se ha congratulado del resultado obtenido por la formación y, en alusión a los socios internacionales, ha afirmado que su convención política Europa Viva 24, a la que acudieron los líderes mencionados por Abascal, "ha ganado las elecciones". Entre gritos y vítores, Buxadé ha prometido "el doble de esfuerzo" de la delegación de Vox en Bruselas. Tras la valoración de los resultados, Abascal y Buxadé, acompañados de los otros cinco eurodiputados electos --Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta, Mireia Borrás, Margarita de la Pisa y Jorge Martín Frías-- han salido a la puerta de la sede a saludar a una cincuentena de personas que se han congregado allí.

