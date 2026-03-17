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Un hombre se pasa su parada, acciona el freno de emergencia y se tira de un tren en marcha a 90 km/h: encuentran su cuerpo al día siguiente al lado de la vía

El maquinista detuvo el convoy tras la activación de la alarma, pero no detectó ninguna incidencia en la infraestructura ferroviaria

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Un tren de media distancia
Un tren de media distancia de Renfe (Europa Press)

Un hombre de 50 años se arrojó desde un tren en marcha en la línea Madrid–Cáceres tras comprobar que había sobrepasado la estación en la que debía bajarse, Oropesa (Toledo). El suceso, ocurrido el domingo, no se conoció en toda su dimensión hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue localizado sin vida junto a la vía, en el término municipal de Lagartera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha al diario 20 minutos, el pasajero activó el freno de emergencia al advertir el error y, acto seguido, abandonó el convoy cuando este circulaba a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora. La detención del tren permitió a la maquinista comprobar el entorno inmediato, sin que se apreciara entonces ninguna incidencia que impidiera reanudar la marcha.

La ausencia de noticias llevó a la familia a denunciar su desaparición el lunes, lo que activó la búsqueda. Horas después, el cuerpo fue hallado en una acequia próxima a la vía, a unos dos kilómetros de la estación de Oropesa, punto en el que previsiblemente se habría producido el salto.

Interrupción del tráfico

El hallazgo obligó a suspender la circulación ferroviaria entre Oropesa y Navalmoral de la Mata durante cerca de hora y media, entre las 16:20 y las 17:50, para permitir el levantamiento del cadáver y las actuaciones iniciales de la autoridad judicial.

Trenes de media distancia parados
Trenes de media distancia parados en las vías de una estación (César Arxina / Europa Press)

La incidencia afectó a varios servicios. Un tren de media distancia quedó detenido en Talavera de la Reina, un convoy de mercancías permaneció parado en Oropesa y un servicio de larga distancia con destino Badajoz acumuló retrasos. Adif comunicó la interrupción aludiendo a un “accidente de una persona en un punto no autorizado de paso”. La circulación se restableció posteriormente, aunque con demoras de unos quince minutos en algunos casos.

Incertidumbre sobre la secuencia de los hechos

La investigación sigue abierta y sin conclusiones definitivas. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha reconocido que no se han podido determinar todavía todos los extremos del suceso, incluida la confirmación de que fuera la propia víctima quien accionó el mecanismo de emergencia, si bien esta hipótesis se considera verosímil.

Tampoco se ha establecido con certeza la causa directa de la muerte, a la espera de los resultados forenses y del análisis de las circunstancias en las que se produjo la caída.

El caso ha reavivado, de forma inevitable, la atención sobre los sistemas de seguridad de los trenes. En condiciones ordinarias, las puertas permanecen bloqueadas electrónicamente durante la marcha y solo pueden abrirse cuando el convoy se encuentra detenido y bajo control operativo. Ese principio básico de funcionamiento convive, sin embargo, con la existencia de dispositivos de emergencia destinados a garantizar la evacuación en situaciones críticas.

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

Estos mecanismos —tiradores o sistemas manuales de desbloqueo— permiten anular el cierre automático de las puertas y activar la señal de alarma, lo que obliga a la detención del tren y a la comprobación de la incidencia. Su diseño responde a un criterio de seguridad que prioriza la posibilidad de salida en caso de necesidad extrema, aunque su utilización fuera de ese contexto puede generar escenarios de riesgo elevado.

Será la investigación la que determine si alguno de estos dispositivos fue accionado y en qué condiciones, así como la secuencia exacta desde la activación del freno de emergencia hasta la reanudación de la marcha del tren.

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