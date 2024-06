McGrath: "Me han faltado un poco las fuerzas al final"

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- El marchador español Paul McGrath pese a no poder ocultar su satisfacción por la medalla de plata que logró este sábado en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Europeos de Roma no dudó en reconocer que quizá no acertó con lo táctica de carrera ya que al final le "faltaron un poco las fuerzas" para poder pelear por el oro.

"Me notaba bien, pero luego sí que me han faltado un poco las fuerzas al final. Puede ser que la táctica no haya sido la mejor, pero durante la carrera veía que teníamos opciones", señaló McGrath en declaraciones difundidas por la Federación Española de Atletismo.

Una plata que parecía destinada a convertirse en un oro cuando al paso por los trece kilómetros el marchador español lideraba en solitario la prueba con una ventaja de 5 segundos sobre el sueco Perseus Karlstrom que acabó alzándose con la victoria.

"Quiero volver a verlo porque ha sido como un combate de boxeo. Me ha noqueado al final y me ha ganado, pero esperemos que la próxima se pueda intercambiar el resultado", concluyó McGrath. EFE

