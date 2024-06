El expresidente de BBVA pide sobreseimiento en el 'caso Villarejo' al no existir "un solo indicio" contra él

El expresidente del BBVA Francisco González ha solicitado el sobreseimiento libre para él en la pieza en la que se investigan los trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la entidad porque, subraya, "no existe ni un solo indicio" que sustente las acusaciones contra él. Así lo indica en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que informa de que este mismo jueves ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 con esta petición. En el mismo, su defensa señala que, "tras la exhaustiva instrucción practicada durante casi seis años, la ingente documentación requerida y aportada, las innumerables declaraciones practicadas, los diversos y extensos informes periciales 'forensic', así como tras el propio minucioso informe del Ministerio Fiscal del pasado 17 de mayo", se puede manifestar que "no existe ni un solo indicio que pueda sustentar la afirmación de que González conocía que por el banco se había contratado con una agencia de investigación propiedad de un policía en activo". Niega también que pudeira conocer que se pudiese haber utilizado medios ilícitos en el desarrollo de alguno de los trabajos para los que había sido contratado. ATAQUE A LA FISCALÍA En este escrito, además, tacha las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de "infundadas". Afirma que no hay elemento que sostenga que el expresidente supiera que detrás de Cenyt "había un señor llamado Villarejo, que además era policía y que estaba en activo, o que esta empresa pudiese eventualmente haber vulnerado derechos fundamentales de terceros en el desarrollo de su actividad". "No existe ni un solo dato indiciario en autos y es sencillamente una invención del Ministerio Fiscal", afirma en el escrito, para añadir que él conoció por vez primera las actividades de Cenyt, como empresa vinculada a Villarejo, con el banco en mayo de 2018, tal y como ha declarado desde el principio de la instrucción. Suma a esto que "durante el intento de asalto de la constructora Sacyr en 2004 y 2005" a la entidad, tan solo conoció la contratación de una agencia de investigación, pero en ningún caso que ésta fuera Cenyt ni que Villarejo estuviera detrás de ella. Y que en relación con los servicios de localización de bienes del entorno empresarial de determinados deudores del banco del sector inmobiliario del año 2010, tuvo conocimiento de la contratación de otra empresa de investigación con posterioridad a la formalización de los contratos, pero sin conocer detalle del proveedor. Sobre el resto de asuntos investigados apunta que no tuvo siquiera conocimiento de la contratación de ninguna empresa de investigación. Por último, el comunicado apunta que Francisco González ha actuado durante toda la investigación "con total transparencia" y con el "compromiso pleno para esclarecer los hechos investigados". "Y ha sido el único investigado que declaró de forma voluntaria en noviembre de 2019, cuando la causa estaba secreta --y sin acogerse a su derecho constitucional a no declarar--, y en una segunda declaración voluntaria en diciembre 2022, donde ratificó los hechos de su primera declaración", concluye. EL INFORME DE FISCALÍA Este martes trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que procese a Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo. En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, el fiscal Alejandro Cabaleiro también pide proceder contra el propio BBVA al considerar que "se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable". "Gran parte de la defensa realizada en este procedimiento ha ido dirigida a tratar de establecer que nadie en el BBVA con relevancia a efectos de las presentes contrataciones sabía que el titular real del Grupo Cenyt era Villarejo, tratando con ello de establecer un 'cortafuegos' entre las contrataciones y aquel, en tanto funcionario público. Pese a tales negativas, la prueba documental pone de manifiesto que ello no se corresponde con la realidad", argumenta el fiscal. El Ministerio Público dirige su acusación igualmente contra el exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano; el exdirector de Riesgos Antonio Béjar; el exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y el empleado de la entidad Óscar Santos. Además, también pide a la Audiencia Nacional que procese al que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet 76.738.

