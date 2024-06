Belarra insta al Gobierno a que para un barco "sospechoso de llevar armas" a Israel: "La inacción es complicidad"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que en aguas españolas hay un barco "sospechoso de llevar armas" a Israel, el Vertom Odette, y que, según ha dicho, ha estado dando vueltas por el Estrecho toda la noche aunque ahora se encuentra frente al Puerto de Algeciras. Ante esto, ha reclamado al Gobierno que lo pare porque es además "una obligación legal". La exministra ha hecho estas declaraciones en el acto central de campaña de Podemos en Murcia, celebrado este miércoles por la tarde en la Pérgola de San Basilio, al que han acudido, según datos de la organización, unas 250 personas. Belarra ha instado al Gobierno a hacer "todo lo que esté en su mano" para hacer presión política y "pararle los pies a Netanyahu" deteniendo el barco y analizando su carga para asegurarse de que no transporte armas que puedan ser utilizadas para asesinar a niños palestinos. "La inacción y pasividad del Gobierno es complicidad y denunciamos que el Gobierno no está haciendo nada para detener a este barco", ha lanzado, al tiempo que ha reivindicado una izquierda que "no les tenga miedo, valiente, que sepa lo que hay que hacer y, sobre todo, que lo haga". "Pare el barco, analice la carga y asegúrese de que no son armas que se van a mandar a Israel para que se cometa un genocidio. Si no lo hace porque es una obligación ética de cualquier persona que cree en los derechos humanos hacer todo lo posible para frenar un genocidio, al menos hagalo porque es una obligación legal", ha dicho. En este punto, ha criticado la nueva carta del presidente Pedro Sánchez quien, según ha señalado, "está ahora en el género epistolar". "Es importante recordarle que tiene el BOE" y que "tiene poder para actuar, para frenar la ofensiva judicial y también aprobar una ley de medios", ha apostillado. Durante el acto, Belarra ha afirmado que a la extrema derecha "se le frena garantizando derechos, asegurando que todo el mundo tiene acceso a una vivienda digna, unos ingresos suficientes, una buena pensión, que los salarios suben más que los beneficios empresariales y que se evita que extiendan el odio sobre la gente a través de los medios de comunicación fascistas". Eso, ha dicho, "es lo que sirve para frenar a la extrema derecha, y contra eso el Partido Socialista no sirve". "Antes teníamos un Gobierno de cambios, de transformaciones y en el momento en el que le han quitado el motor Podemos a este gobierno, no hace nada. Lo único que hacen es calentar el sillón, buscar un titular, pero no quieren cambiar nada de lo que tiene que ser cambiado y eso es lo que hace el PSOE", ha señalado la dirigente de la formación 'morada'. EUROPA Respecto al panorama europeo, Belarra ha indicado que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha participado en un acto de campaña "paseándose por un refugio antiaéreo y diciendo que ese es el modelo finlandés, en el que hay más de 50.000 refugios antiaéreos en todo el país, que tienen que seguir el resto de países europeos". Ante esto, ha animado a la ciudadanía a que el próximo domingo "todas juntas le digamos a la señora Von der Leyen que ni mis padres, ni yo, ni mis hijos han visto un refugio antiaéreo más que en las películas, y tiene que seguir siendo así". "Ojalá, ni nuestras hijas, ni nuestros hijos, ni nosotros, conozcamos nunca qué es un refugio antiaéreo y dónde hay que meterse cuando están cayendo bombas", ha señalado Belarra, quien ha apostado por construir "una estructura internacional" para que "nunca más a la gente que pensaba como nosotros, que era judía, que era persona LGTBI, le hicieran lo que le hicieron los nazis a todas esas personas". "Todo eso es la cultura de paz, y está en el corazón del proyecto europeo, y precisamente esta presidenta que empezó la legislatura ondeando la bandera verde, la del pacto verde, y ha terminado siendo una auténtica señora de la guerra, es un peligro para los europeos y las europeas", ha agregado. GAZA También se ha referido a la situación de Gaza al afirmar que no se puede "mirar hacia otro lado cuando se está cometiendo un genocidio", y se ha preguntado "cómo es posible" que España haya roto relaciones con Argentina "por unos insultos, es verdad, repugnantes, a la mujer del presidente", y "seamos incapaces de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel después de más de 35.000 muertos". "Después de que sabemos que se están utilizando armas químicas, después de que están matando de hambre a los niños y las niñas, que están muriendo de enfermedades porque han bombardeado los hospitales, han bombardeado las escuelas, que han convertido Gaza en un laboratorio y en una cárcel a cielo abierto", ha denunciado. Por otra parte, la líder de Podemos ha insistido en que el próximo domingo está en juego "si la izquierda se va a volver a poner frente a una derecha que aquí en Murcia conocéis muy bien". Al hilo, Belarra se ha referido a la derecha y al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, como "poco más que un comercial de las grandes empresas, de la patronal inmobiliaria, de las aseguradoras privadas y de las empresas del agronegocio" y ha afirmado que "va a reformar la Ley del Mar Menor para asegurar que las tierras donde están las macrogranjas no se ven protegidas por la propia legislación que aprobó el Partido Popular". Por su parte, el coordinador regional de Podemos y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que ha abierto el acto, ha dado las gracias a la militancia por levantar "a pulso" la campaña de la formación 'morada', que cuenta, ha dicho, con "la mejor candidata" al Parlamento Europeo, Irene Montero. Sánchez Serna, que ha sido interrumpido durante el acto por gritos desde el público de "¡Sí se puede!", ha indicado que en estas elecciones "se trata de elegir, y nosotros decimos que nuestro único refugio, el único refugio que asegura la seguridad humana en su sentido integral es la educación pública, es la sanidad pública, es la financiación para la dependencia". A continuación, se ha referido a la situación del pueblo palestino: "La historia nos va a juzgar por lo que hizo cada uno. ¿Qué ha hecho España en estos ocho meses?", para señalar que "no es razonable que sigamos llamando a Israel país amigo" e insistir en que "hay que tomar medidas frente a los que cometen el genocidio". Y, ante esto, ha dicho, "no caben las ambivalencias ni las equidistancias", ha agregado. "Yo pregunto en estos ocho meses de genocidio a cuántos buques ha inspeccionado desde el Ministerio de Transportes, a cuántos ha retenido; y yo digo a ninguno porque en el fondo lo que no quiere este gobierno es enfrentarse a Israel", ha dicho Sánchez Serna, quien ha recalcado que desde Podemos "no vamos a permitir que ningún" barco con armas "atraque en el puerto de Cartagena porque la ley lo dice muy claro". La portavoz municipal de Podemos en Murcia y candidata al Parlamento Europeo, Elvira Medina, ha valorado que Belarra "ha dado la cara por la situación en Palestina" en el foro público y ha recalcado que "la única papeleta que garantiza una Europa de paz es la papeleta de Podemos". "Sí se puede, se pudo y se podrá", ha dicho Medina en su intervención, en la que también ha señalado que "quiero una bandera europea que ondee en un hospital público, en una escuela, en una vivienda accesible para jóvenes. Esa es la Europa que queremos", ha finalizado. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha dicho que la militancia de Podemos tiene "sumamente claro" que "si queremos un futuro de paz, de progreso, de justicia social, de justicia fiscal, si queremos mantener un planeta medianamente vivible para nuestros hijos e hijas, es que tiene que ser así". Marín ha destacado que Belarra "fue la única diputada" que reclamó medidas para recuperar el Mar Menor.

