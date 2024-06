Las aerolíneas piden que los derechos de emisión se usen para incentivar el SAF

Madrid, 4 jun (EFECOM).- Las aerolíneas defienden que los ingresos de los estados por los derechos de emisión de gases contaminantes que soportan se dediquen a incentivar la producción de combustible sostenible de aviación (SAF en inglés).

En la Asamblea General de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) la presidenta de Vueling, Carolina Martinoli; el consejero delegado de Binter, Juan Ramsden; el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, y el presidente de Volotea, Carlos Muñoz, han coincidido en pedir incentivos al SAF, que de momento es escaso y muy caro, ya que cuesta entre tres y cinco veces más que el combustible tradicional.

También han incidido en que el sector aéreo no es el que más contamina, sino que lo hace mas el transporte por carretera, y además en algunos casos, como en el largo radio o en los trayectos con las islas, no tiene alternativas.

Las compañías defienden otras opciones para reducir el impacto contaminante, como la aprobación del cielo único europeo, que permitiría acortar considerablemente los trayectos aéreos, o destinar el coste de los derechos de emisión a impulsar el uso de combustibles alternativos, entre los que el más factible de momento es el SAF.

Martinoli ha dicho también que poner impuestos adicionales a la aviación -como se debate actualmente en Bruselas- implica una reducción de la demanda por subidas de precios, lo que tiene su reflejo en forma de menor valor económico, menor empleo y menor conectividad.

Bertomeu ha señalado que actuaciones de este tipo requieren acciones en el entorno político y legislativo "que no se están dando", y ha añadido, en relación con la posible supresión de velos cortos, que "prohibir me parece francamente mal, porque no consigue el fin pretendido sino lo contrario".

Carlos Muñoz ha destacado la importancia para España del turismo y ha asegurado que España tiene una oportunidad "buenísima" para convertirse en líder en la producción de SAF.

Juan Ramsden ha avanzado que imponer al sector cargas tributarias adicionales provocará aumentos en los precios de los pasajes "al doble" y "la gente no va a poder pagarlo". EFECOM

