El PP pide al Gobierno que apoye a la oposición en Guinea Ecuatorial y promueva la condena al régimen de Obiang

El PP quiere que el Gobierno apoye a la oposición democrática en Guinea Ecuatorial y que promueva la condena a nivel internacional del régimen de Teodoro Obiang, a quien acusa de lucrarse con los recursos naturales de la antigua colonia española a costa de los ecuatoguineanos. Así lo han trasladado los de Alberto Núñez Feijóo en una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, en la que reclaman una "política de Estado" respecto a Guinea Ecuatorial. "El Gobierno de Sánchez ha olvidado a Guinea Ecuatorial, no tiene una política hacia el régimen de Malabo, ni siquiera condena de manera sistemática las violaciones de Derechos Humanos", denuncia el PP en la exposición de motivos del texto, al que ha tenido acceso Europa Press. Los 'populares' inciden en que "Guinea Ecuatorial es el país de África Subsahariana de mayor relación con España" y subrayan que los "vínculos históricos, culturales y humanos siguen vigentes a pesar de las contingencias políticas". El país está gobernado por "el dictador más longevo en el poder", Teodoro Obiang Nguema, quien desde hace 45 años "lleva a cabo una política de terror que viola los Derechos Humanos, asesina y persigue a opositores políticos, defensores de los Derechos Humanos y al conjunto de la población guineana", denuncia el PP. En la antigua colonia española también impera la corrupción y "si en el pasado gozó de recursos como el cacao, en la actualidad, el petróleo se ha convertido en una fuente de riqueza para el dictador y su familia sin que se beneficie al pueblo ecuatoguineano". HACE FALTA UNA POLÍTICA DE ESTADO Por todo ello, en el PP consideran que "es necesario y urgente impulsar una política de Estado para coordinar una acción" tanto en España como en foros internacionales que "favorezca una transición a la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y el control y la gestión de los recursos económicos y energéticos por parte del pueblo ecuatoguineano". En este sentido, quieren que desde el Congreso se inste al Gobierno a "apoyar a la oposición democrática ecuatoguineana, ONG, intelectuales y personalidades de la sociedad civil, visibilizando su existencia y estableciendo programas de colaboración, a través de la AECID, que promuevan la democracia, las libertades y los Derechos Humanos". Asimismo, reclaman al Ejecutivo que promueva "la condena al régimen de Guinea Ecuatorial en los diferentes foros internacionales en los que participa España" así como la puesta en marcha de "sanciones en el seno de la UE para empresas que colaboren en la corrupción del régimen" y la elaboración de "un listado de bienes inmuebles en la Unión Europea con titularidad de miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial y familiares de Teodoro Obiang". Por otra parte, le pide que incluya un capítulo específico con las líneas básicas de una política de Estado respecto a este país en la Estrategia de Acción Exterior con las líneas básicas que debe tener una política de Estado con relación a Guinea Ecuatorial. EL CASO DE JULIO OBAMA Por último, reclama al Ejecutivo que informe "sobre las circunstancias de la muerte en una cárcel de Guinea Ecuatorial del ciudadano español Julio Obama", pida a las autoridades ecuatoguineanas la entrega de los restos del fallecido a su familia y apoye "todas las iniciativas judiciales para que los responsables de su muerte sean juzgados". Según recuerda el PP en su exposición de motivos, Obama fue "torturado y supuestamente encontrado muerto" en una cárcel ecuatoguineana en enero de 2023. Tras haber abierto una investigación sobre el caso, "en circunstancias que no han sido aclaradas y con argumentos que han causado extrañeza y perplejidad ya que reconocían a Guinea Ecuatorial como un Estado de Derecho", subrayan los de Feijóo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz "permitió la huida del hijo de Obiang, Carmelo Ovono, responsable del secuestro y traslado forzoso de Obama y otros tres disidentes más". Sin embargo, recuerda el PP, el pasado 22 de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instó a Pedraz a "revocar aquella decisión y que se dicten órdenes de detención en contra de Carmelo Ovono". Como resultado de ello, Guinea Ecuatorial llamó a consultas a su embajador en Madrid el pasado 22 de marzo.

