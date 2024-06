Comín (Junts) pide a Illa aplicarse la humildad "para entender que no tiene mayoría para ser presidente"

El cabeza de lista de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha llamado este lunes al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a aplicarse la humildad "para entender que no tiene mayoría para ser presidente". En rueda de prensa para explicar la prioridad de su formación con el Corredor Mediterráneo, ha recurrido a la ironía para responder a Illa: "Cuando exigimos una actitud a los otros, nos lo hemos de aplicar siempre a nosotros, y por lo tanto esto me hace tener esperanza de que Salvador Illa será suficientemente humilde para entender que no tiene mayoría para ser presidente". "Veo que él sigue insistiendo en postularse para la investidura, pero tal vez la humildad le tendría que llevar a entender que el bloque independentista tiene 59 diputados y el unionismo progresista 48. Las matemáticas son unas grandes aliadas de la humildad porque te obligan a reconocer la realidad tal y como es", ha añadido. También ha calificado de "inexplicable" que la Ley de Amnistía aún no se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha preguntado si la finalidad de ello es que los efectos de la norma no se puedan notar hasta después de las elecciones europeas. "Son pataletas de perdedor todo esto. Lo digo con respeto, en el sentido de que a nosotros tampoco nos quita el sueño, porque ya hemos ganado", ha sostenido Comín, tras erigir a Junts como la formación que ha conseguido que la amnistía fuera una realidad. CAMPAÑA Con el objetivo de revalidar y mejorar los resultados de hace cinco años, el cabeza de lista ha avisado de que luchan contra la idea de que las elecciones europeas son "irrelevantes" y contra el cansancio de los ciudadanos de tener que volver a ir votar tras las catalanas. Así, ha invitado al presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, a explicar a los catalanes el motivo por el que no hizo coincidir los comicios, asegurando que desconoce la respuesta. CORREDOR MEDITERRÁNEO Sobre el Corredor Mediterráneo, Comín ha acusado al Estado de preferir "perjudicar el conjunto de la economía española" antes que permitir que Cataluña acelere el potencial que tiene para convertirse en un polo geoeconómico. Así, ha criticado la "obsesión" del Estado en priorizar el Corredor Central por delante del Mediterráneo y ha avisado de que el déficit en la ejecución presupuestaria significa frenar la puesta en marcha de la infraestructura. También ha alertado de que quieren poner una tercera vía para que el trazado tenga la opción del amplio ibérico y el amplio europeo para que puedan pasar trenes de pasajeros y de mercaderías: "Es una tomadura de pelo". "Cuando la Comisión Europea dice, por favor, vamos a desarrollar la red ferroviaria europea, es porque estamos hablando de poder sustituir el transporte de carreteras por el transporte ferroviario, y eso es vital en la lucha contra el cambio climático", ha aseverado. Para Comín, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe responder a la sociedad civil "que le ha propuesto un trazado alternativo y no ha dicho nada". "No aceptaremos que se cumpla el calendario con un mal trazado, porque tenemos derecho a las dos cosas. Tenemos derecho al trazado que toca con el calendario que toca", ha recalcado.

