El Congreso rechaza por la mínima retirar la ley de amnistía y censurar el cupo catalán propuesto por Aragonès

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, por la mínima, la petición del PP de que se retire la Ley de Amnistía y se censure la propuesta de autonomía fiscal y financiera propuesta por el presidente de la Generalitat y candidato a la relección por ERC, Pere Aragonès, que consiste en una especie de 'cupo' similar al que rige en el País Vasco. Estas propuestas formaban parte de una moción del PP, consecuencia de la interpelación que dirigieron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, antes de Semana Santa, y que ha sido sometida a votación punto por punto. EL VOTO DE ÁBALOS En concreto, la solicitud de retirada inmediata de la Ley de Amnistía ha sido tumbada con tan sólo un voto de diferencia y después de que se produjera un empate que ha obligado a repetir la votación. A favor de la retirada de esta norma, que aún se está tramitando en el Senado, han votado PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. En la segunda votación se ha roto el empate porque un diputado del bloque del 'no', que no había votado la primera vez, sí ha apretado el botón en la repetición. En contra de todos los puntos han votado el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, con excepción de Coalición Canaria que ha ido fluctuando entre el sí y la abstención. También ha votado con el bloque del Gobierno y sus aliados el exministro socialista José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto. El punto en el que se critica la propuesta de financiación catalana de Aragonés ha caído por dos votos, pues el bloque afín al Gobierno ha recabado 172 y el de PP, Vox, UPN y CC se ha quedado en 170. NO RESPETAR LAS ACTUACIONES JUDICIALES SOBRE EL PROCÉS Además, el PSOE y sus socios -salvo CC-- han votado en contra de "respetar las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en relación con las actividades presuntamente delictivas en torno al 'procés'" y de "acatar las resoluciones judiciales que se adopten y que afecten a quienes huyeron de España para eludir la acción de la Justicia", en referencia, entre otros independentistas, al expresident y candidato de Junts para las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont. Tampoco ha salido adelante la petición del PP de que el Gobierno comparezca en las Cortes para dar cuenta de sus negociaciones "dentro y fuera de España" con ERC y Junts ni la de que se exija a la Generalitat que cumpla con el dictamen del Parlamento Europeo del pasado mes de marzo sobre el modelo lingüístico catalán. En estas dos votaciones CC se ha abstenido.