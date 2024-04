Temas del día de EFE España del lunes 8 de abril de 2024

LEY AMNISTÍA

Madrid - El debate del informe del PP sobre el impacto autonómico de la Ley de Amnistía, que considera esta norma inconstitucional, reúne en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a seis presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que comparten sus críticas a esta ley, frente al catalán Pere Argonès, que la defiende en ausencia de presidentes socialistas, que no acuden a la Cámara Alta

(La sesión comienza a las 10:00 horas)

ELECCIONES VASCAS

Vitoria - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a Euskadi tras un intenso fin de semana electoral, mientras que el presidente de la región vascofrancesa de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y la presidenta de Navarra, María Chivite, arroparán al candidato socialista a lehendakari.

ELECCIONES VASCAS (ANÁLISIS)

Bilbao - El PNV y EH Bildu siguen dos estrategias diferentes al negociar el precio de sus apoyos a los gobiernos de Pedro Sánchez, del que han sido sus dos mejores y menos conflictivos socios.

PACTO TOLEDO

Madrid - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, rinde cuentas este lunes en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo mientras sigue negociando con los agentes sociales temas como la jubilación parcial, activa o la mayor colaboración de las mutuas.

(A las 18:00 horas)

JUICIO MOSSOS

Barcelona - La Audiencia de Barcelona juzga a cuatro mossos d'esquadra, para quienes la Fiscalía pide 8 años de cárcel y 16 de inhabilitación, acusados de abofetear y tirar al suelo a un joven, a quien se le rompieron tres dientes, y por falsear el atestado inventándose que les agredió y se autolesionó.

JUICIO PITERMAN

Vitoria - El expresidente del Deportivo Alavés, Dimitri Piterman, acusado junto a dos exadministradores del club de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable, que desembocó en un concurso de acreedores, es juzgado a partir de este lunes en la Audiencia de Álava.

(El juicio empieza a las 09:30 horas)

PATRIMONIO RECLAMACIONES

Madrid - La Dama de Elche, la momia de Herques, el Guernica, los toros de Costitx... comunidades autónomas e instituciones mantienen desde hace años reclamaciones de decenas de piezas de patrimonio arqueológico y artístico depositadas en museos estatales para que vuelvan a sus emplazamientos originales. Por Luis Sanz.

PUEBLO GITANO

Madrid - Con la tradicional Ceremonia del Río, que recuerda cómo el pueblo gitano abandonó su tierra en el Punjab (India) y comenzó un éxodo por todo el mundo, Gobierno y asociaciones conmemoran el Día Internacional del Pueblo Gitano.

(El acto comienza a las 12:30 horas)

SANT JORDI

Barcelona - La Cámara del Libro y el Gremio de Libreros presentan los detalles de la celebración del Día del Libro y la Rosa en Sant Jordi en medio de la polémica por el cobro, por primera vez, de algunas casetas como las del Paseo de Gracia en Barcelona.

(Presentación a las 10:00 horas)

FERNANDO ARAMBURU (ENTREVISTA)

Madrid - Fernando Aramburu recupera en su nueva novela, 'El niño', el accidente de Ortuella que en 1980 provocó la muerte de 50 niños, una historia de la que habla hoy en una entrevista con EFE.

JOËL DICKER (ENTREVISTA)

Madrid - 'Un animal salvaje' es el título de la nueva novela del escritor suizo superventas Joël Dicker, un 'thriller' en que cuenta la historia de un atraco ocurrido en Ginebra en 2022 y del que habla a EFE en una entrevista con motivo de su publicación en España. Por Pilar Martín.

METEOROLOGÍA ANTÁRTIDA

València - Los valencianos Braulio Aguilar y Javier Martín, especialistas en predicción aeronáutica, participan este año por primera vez en la misión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la base española de la Antártida, donde su pronóstico del tiempo ayuda a que los científicos desarrollen su trabajo con seguridad.

ASTEROIDE INVESTIGACIÓN

Madrid - El asteroide Ryugu es de los objetos más antiguos del Sistema Solar y desde él se han traído muestras a la Tierra. Dos pequeñas partículas han llegado encapsuladas desde Japón al madrileño Centro de Astrobiología, que tendrá un año para escudriñarlas.

CONFERENCIA OCÉANO

Barcelona - Una experiencia inmersiva para escuchar los sonidos de los océanos, una exposición sobre el nexo entre el clima y el mar o una selección de películas sobre el agua son algunas de las propuestas culturales y que ofrece Barcelona como preludio de la Conferencia del Decenio del Océano de la Unesco.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Sevilla.- CHINA EMBAJADOR.- El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en el Reino de España y el Principado de Andorra, Yao Jing, participa en el Fórum Europa Tribuna Andalucía. Hotel Alfonso XIII.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO MADRID.- Desayuno informativo Forum Europa con el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5.

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA PAÍSES BAJOS.- Sesión informativa sobre el viaje de Estado de los reyes a Países Bajos los días 17 y 18 de abril Ministerio de Asuntos Exteriores. Plaza del Marqués de Salamanca.

09:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Mesa y portavoces de la Comisión General de las Comunidades Autónomas se reúnen para ordenar el debate que comenzará media hora más tarde sobre la aprobación del informe acerca del contenido autonómico de la proposición de ley orgánica de amnistía. Sala de Comunidades Autónomas del Senado.

10:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para debatir y votar el informe elaborado por la ponencia sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El responsable federal de Organización y portavoz de la Comisión Preparatoria de la XIII Asamblea Federal de Izquierda Unida, Ismael González, ofrece una rueda de prensa telemática para tratar distintos temas de actualidad política. (Texto)

10:30h.- Vitoria.- ELECCIONES VASCAS.- El candidato a lehendakari del PSE, Eneko Andueza, interviene en un acto electoral sobre educación. Nieves Cano, frente al aulario.

10:30h.- Madrid.- CARTAS CREDENCIALES.- Felipe VI recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Argelia, Albania, Uzbekistán, Panamá, Serbia y Ecuador. Palacio Real. (Vídeo) (Foto)

10:30h.- Vitoria.- ELECCIONES VASCAS.- El candidato socialista a lehendakari, Eneko Andueza, y la cabeza de lista por Álava, Aroa Jilete, presentar iniciativas en materia de educación. C/ Nieves Cano.

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Rueda de prensa Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, e Isa Serra, portavoz del partido c/ Francisco Villaespesa, 18 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SENADO JUVENTUD.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión correspondiente para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Senado (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PRESIDENCIA UE.- El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibe de manos del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, el informe que ha elaborado por la organización sobre los logros de la Presidencia española del Consejo de la UE en materia de discapacidad. Marqués de Salamanca.

11:00h.- Errenteria (Gipuzkoa).- ELECCIONES VASCAS.- EH Bildu presentará sus propuestas sobre política cultural, en un acto en el que tomarán la palabra Idurre Bideguren, senadora y candidata por Bizkaia, y Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria y candidata por Gipuzkoa. Frente al centro cultural Lekuona.

11:00h.- Vitoria.- ELECCIONES EH BILDU.- El candidato de EH Bildu Mikel Otero comparece ante los medios de comunicación y participa en un mitin con la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Vitoria, Rocío Vitero. (Comparecencia a las 11:00 y mitin a las 19:00) Plaza General Loma

11:10h.- Sevilla.- METRO SEVILLA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente,y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en el acto de inicio de las obras de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla, que el Ministerio cofinancia con 650 millones de euros. Calle Agricultores. (Foto) (Vídeo)

11:15h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el secretariado nacional de la UGT de Catalunya, encabezado por Camil Ros, con quien atiende a los medios. Sede de la UGT de Catalunya (Rambla del Raval, 29). (Texto)

11:30h.- El Prat de Llobregat (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- Comuns Sumar presenta su lista por Barcelona en una rueda de prensa en El Prat de Llobregat, con la candidata de los comunes a la Generalitat, Jéssica Albiach, el número dos, Lluís Mijoler, y el número tres, Andrés García Berrio. Porta del Delta. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Vox tras la reunión del Comité de Acción Política del partido Sede de Vox. C/Bambú, 12. (Vídeo) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES VASCAS.- Acto electoral sobre salud con el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, y la candidata a presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria. Junto al Instituto Oncológico. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El cabeza de lista de CS para las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carlos Carrizosa, y el jefe de campaña, Jordi Cañas, presentan el cartel electoral. Sede de CS (Ronda Sant Pau, 69). (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y 'streaming'. (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro. Calle San Cayetano, 3 (Foto)

13:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a lehendakari de este partido, Javier de Andrés, participan en un encuentro con asociaciones de autónomos. Artium (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Esther Peña c/ Ferraz, 70 (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- Termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de plan de trabajo y peticiones de comparecencias para la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Senado. (Texto)

16:00h.- Madrid.- IGLESIA INMATRICULACIONES.- El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón y el portavoz adjunto, Enrique Santiago, participan en unas jornadas en el Congreso sobre las inmatriculaciones y el patrimonio cultural. Congreso..

16:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- La Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Senado debate mociones sobre el impulso a medidas contra los radicalismos violentos, la solidaridad con la agencia de refugiados palestinos UNRWA, el apoyo financiero para la reconstrucción de Ucrania y la coordinación para una cooperación descentralizada, entre otras. Sala Clara Campoamor del Senado.

16:30h.- Irun (Gipuzkoa).- ELECCIONES VASCAS.- Acto electoral del candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, con la presidenta de Navarra, María Chivite y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset. Puente Avenida. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- FAMILIA REY.- Funeral en memoria de Fernando Gómez-Acebo, primo de Felipe VI, al que asisten diversos miembros de la familia del rey Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. C/ Sacramento, 11 (Foto)

18:00h.- Santurtzi(Bízkaia).- ELECCIONES SUMAR.- El candidato de Sumar Andeka Larrea participará en un acto electoral en Santurtzi parque de Gernika.

18:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PODEMOS AV.- El cabeza de lista de Elkarrekin Podemos AV por Álava, Junatxo López de Uralde, presenta medidas relacionadas con el ecologismo. Plaza de los fueros (Texto)

18:30h.- Bilbao.- ELECCIONES VASCAS.- Mitin del PP en el que interviene el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Andoain (Gipuzkoa).- ELECCIONES VASCAS.- Acto electoral de EH Bildu en Andoain, con su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano. Colegio Ondarreta. (Texto) (Foto)

19:00h.- Sestao(Bizkaia).- ELECCIONES VASCAS.- Mitin del PNV con el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar. Plaza San Pedro. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- Reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre Seguridad Social y Pensiones. José Abascal, 39.

09:00h.- Barcelona.- CONVENCIÓN MCDONALDS.- Unos 14.000 empleados, franquiciados y proveedores de todo el mundo de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonalds se darán cita en Barcelona del lunes al jueves en el marco de la celebración de su convención anual, que se celebra por primera vez fuera de Norteamérica. Fira Gran Via de L'Hospitalet. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincia de Madrid el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Audiencia Provincial. C/ Santiago de Compostela s/n.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FRAUDE GASÓLEO.- Vista contra 38 acusados de adulterar precios del gasóleo además de defraudar unos 6 millones de euros en distintos impuestos. Audiencia Nacional. San Fernando de Henares.

10:30h.- Madrid.- ESPAÑA COYUNTURA.- El director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, presentan en rueda de prensa las previsiones económicas para España para el periodo 2024-2025. Caballero de Gracia, 28. (Texto)

11:00h.- Madrid.- BANCA HIPOTECAS.- Trioteca presenta los datos hipotecarios del primer trimestre y las previsiones del mercado de la mano de su consejero delegado, Ricard Garriga, y del economista Gonzalo Bernardos.

11:00h.- Toledo.- AGRICULTURA PROTESTAS.- El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, informa en rueda de prensa de los motivos por los que la organización agraria no firma el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las 43 medidas de apoyo al sector agrario español y sobre el estado de las negociaciones. Hotel Beatriz. Calle Concilios s/n.

12:30h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hace declaraciones a los medios tras la firma del nuevo texto del Convenio de Seguridad Social entre España y EEUU. Palacio de Zurbano. Zurbano, 7. (Texto)

18:00h.- Madrid.- PACTO TOLEDO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparece en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Congreso. (Texto) (Vídeo) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Bilbao.- VIOLENCIA MACHISTA.- Primera jornada del juicio por el presunto asesinato de una mujer a manos de su pareja en Bilbao. Audiencia Bizkaia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Vitoria.- JUICIO PITERMAN.- Comienza el juicio contra el expresidente del Deportivo Alavés Dmitri Piterman y contra los exadministradores José Nereo y Milanendra Vikramsingh, acusados de delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable, que acabaron con el concurso de acreedores del club vitoriano en 2013. Audiencia de Álava. (Texto) (Foto)

09:30h.- Ciudad Real.- JUICIO HOMICIDIO.- Segunda sesión del juicio con tribunal del jurado contra el librero Pepe Lomas, de 81 años, que mató a un intruso que se coló en su finca, en Ciudad Real, y que se enfrenta a una pena de doce años y seis meses de prisión por un delito de homicidio. Audiencia Provincial.

09:30h.- Santander.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Cantabria juzga a un hombre acusado de violar a una mujer en una vivienda okupada, para quien la Fiscalía pide un a pena de seis años de cárcel. Audiencia de Cantabria.

09:50h.- Zaragoza.- CONDUCTORES PROFESIONALES.- El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Anía; el jefe provincial de Tráfico de Zaragoza, José Antonio Mérida, y el responsable de la Oficina de Extranjería en Aragón, Jesús Palazuelo, atienden a los medios con motivo del protocolo para agilizar la habilitación de conductores profesionales de países de fuera de la UE. Edificio Pignatelli.

10:00h.- Madrid.- RAFAEL AMARGO.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio al bailaor Rafael Amargo, para el que la Fiscalía pide 9 años de cárcel acusado de vender droga desde su casa junto a otros dos procesados. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- Valladolid.- PERLA NEGRA.- Declaración de más testigos en el juicio por la supuesta trama de corrupción conocida como Perla Negra, que llega a la sesión número doce. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto)

10:00h.- Logroño.- TRIBUNALES ASALTO.- El fiscal pide una pena de 25 años de cárcel a dos jóvenes como presuntos autores, cada uno, de dos delitos de detención ilegal, otro dos de lesiones con medios peligrosos y uno de robo con violencia e intimidación, tras asaltar una casa en Entrena, retener y pegar a sus propietarios ancianos. Audiencia Provincial.

10:00h.- Málaga.- VIOLENCIA MACHISTA.- Un jurado popular juzga a un hombre acusado de estrangular en Rincón de la Victoria (Málaga) a su pareja, de origen ruso, y prender fuego al cadáver en Nerja en agosto de 2021, para el que el fiscal pide una pena de 15 años de prisión. Ciudad de la Justicia.

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Entrega del XII Premio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) enmarcada en el acto institucional "Por una memoria del terrorismo justa, veraz y perpetua". Senado.

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- SALUD DIABETES.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, inaugura la jornada de presentación del libro: 'Medio siglo ayudando a vivir con diabetes'. Congreso. Sala Ernest Lluch.

09:45h.- Murcia.- EDUCACIÓN SINDICATOS.- Representantes de CCOO, UGT, Sidi y Sterm en la Junta de Personal Docente no Universitario de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de Murcia denuncian el ninguneo de ese órgano y la falta de solución a las carencias que denuncia constantemente en sus resoluciones. Plaza San Pedro, 5-6.

10:00h.- Madrid.- SANIDAD GOBIERNO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid. Salón Tapies. Paseo de la Castellana, 57. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La Fundación AXA y el presidente del Consejo de Colegio de Psicólogos de España, Francisco Santolaya, presentan el estudio internacional de salud mental, con datos de 16 países. Club Financiero Génova. C/Marqués de la Ensenada, 14. (Texto)

10:00h.- Granada.- ACELERADOR PARTÍCULAS.- Primer encuentro entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y el Consorcio Ifmif-Dones dirigido a la comunidad científica y al sector empresarial granadino. Instituto de Astrofísica de Andalucía.

10:00h.- Cartagena.- INGENIERÍA MUJER.- La primera española astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, Sara García Alonso, participa junto a la directora general de Uber para Europa, Oriente Medio y África, Anabel Díaz, y otras ingenieras destacadas participan en un foro de la Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias de la Empresa. (Texto)

10:15h.- Madrid.- SANIDAD DIABETES.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, inaugura en el Congreso la jornada "Medio siglo ayudando a vivir con diabetes" organizada por la Asociación de Diabetes de Madrid. Congreso.

10:30h.- Madrid.- COMUNIDAD JUDÍA.- La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia (MCI) convocan rueda de prensa para hacer varios anuncios calle Ríos Rosas, 46. (Texto)

10:30h.- Santander.- PRINCESA GIRONA.- Jordi Estruga, director del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona para conectar con el talento joven del país, da a conocer en rueda de prensa, con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el CEO De TRIVU, Pablo González, el encuentro que esta iniciativa va a organizar del 22 al 28 de abril en la capital cántabra. Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

11:00h.- Esplugues de Llobregat (Barcelona).- CIRUGÍA PEDIÁTRICA.- El conseller de Salud, Manel Balcells, presenta el centro pionero en cirugía robótica pediátrica. Passeig Sant Joan de Déu, 2 y 'streaming'. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- LEY EUTANASIA.- La asociación Derecho a Morir Dignamente explica los efectos de la entrada en vigor de los cambios legales en la formalización del documento de voluntades anticipadas Avda. Portal de l' Àngel, 7. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PUEBLO GITANO.- El Parlament conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano Parlament (Texto)

11:30h.- Sevilla.- ONCOLOGÍA PACIENTES.- Presentación del proyecto de humanización de entrega de un kit de bienvenida a los pacientes que acuden al Hospital de Día de Oncología del Virgen del Rocío. Hospital General del Virgen del Rocío.

12:00h.- Toledo.- HOSPITAL PARAPLÉJICOS.- La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín, inaugura la Semana Gastronómica del Hospital Nacional de Parapléjicos, durante la cual los pacientes podrán degustar menús saludables elaborados por chefs como Iván Cerdeño, Adolfo Muñoz y Carlos San Félix, que también están presentes en la inauguración. Hospital de Parapléjicos. (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- PUEBLO GITANO.- La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI organiza la Ceremonia del Río con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Paseo de la O, junto al Puente de Triana.

12:30h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- Acto institucional para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales. Jardines Húmedos del Puente de Segovia, en Madrid Río. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- EXPLOTACIÓN SEXUAL.- Cermi Mujeres y Servimedia organizan el conversatorio 'Políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos'. Retransmisión en línea.

16:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- La Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Senado debate mociones sobre el impulso a medidas contra los radicalismos violentos, la solidaridad con la agencia de refugiados palestinos UNRWA, el apoyo financiero para la reconstrucción de Ucrania y la coordinación para una cooperación descentralizada, entre otras. Sala Clara Campoamor del Senado.

16:30h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside un acto por el Día Internacional del Pueblo Gitano Ministerio, Paseo del Prado 18-20.

18:00h.- Madrid.- SALUD HEMOFILIA.- En el día mundial de la hemofilia, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia organizan la jornada "Vivir con hemofilia hoy". C/Aravaca, 12, 1º.

19:30h.- Madrid.- MEDIOS COMUNICACION.- La directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, y el editor de este periódico 'online', José Sánchez Arce, presentan el lanzamiento de la cabecera en un acto al que acudirán el planten de colaboradores y personalidades del mundo de la política, el periodismo, la economía y la cultura. Espacio Larra C/Larra, 14 (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- SANT JORDI.- La Cámara del Libro y el Gremio de Libreros presentan los detalles de la celebración del Día del Libro y la Rosa en Sant Jordi Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- GASTRONOMÍA CATALUÑA.- El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, presentan la campaña de adhesiones que acompañará la distinción, 'Cataluña, Región Mundial de la Gastronomía 2025'. Jardines Palau de Pedralbes. Av.Diagonal, 686. (Texto)

11:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- Visita guiada para medios de la muestra 'El Archivo Fotográfico del Banco de España: de la albúmina al píxel'. La exposición propone un recorrido por la historia del Banco de España a través de retratos de sus directivos y plantilla y de imágenes de los espacios físicos y la actividad de la institución. Sala de exposiciones del Banco de España. Entrada por Los Madrazo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Murcia.- LIBRO JORNADAS.- Presentación de las cuartas Jornadas del Libro. C/ Salzillo, 7.

12:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- FUERTEVENTURA CULTURA.- La Casa de la Cultura de Puerto del Rosario acoge la inauguración de la exposición 'La salsa de la vida', un recorrido por casi cinco décadas de la destacada trayectoria artística de Caco Senante. Casa de La Cultura.

18:00h.- Madrid.- PREMIOS TALÍA.- Encuentro de Nominados de la II edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas de España. Asistirán, entre otros, Cayetana Guillén-Cuervo, Antonio Banderas, Sara Baras y Lola Herrera. Espacio 'All in One'. Plaza de Colón, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Jaén.- HOSTELERÍA GALARDONES.- Gala de entrega de los I Premios Hostelería de Andalucía, organizada por la Federación Hostelería de Andalucía. Palacio de Ferias y Congresos de Jaén.

22:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- CACO SENANTE.- El cantante Caco Senante asiste a la inauguración en Fuerteventura de 'La salsa de la vida', la exposición que recorre sus cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios. Casa de la Cultura.

