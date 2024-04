De Andrés cree que PNV quiere "sacudirse" al PSE y gobernar solo si tiene mayoría suficiente porque "le viene muy mal"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari por esta formación, Javier de Andrés, cree que el PNV, si tiene una mayoría suficiente, aspirará a gobernar solo, ya que se quiere "sacudir" al PSE-EE porque "le viene muy mal", aunque tampoco descarta que pacte con EH Bildu. En el marco del Forum Europa, el dirigente del PP vasco ha afirmado que, en estas elecciones, a PNV y EH Bildu les conviene trasladar esta campaña como "una elección" entre los dos partidos. El candidato del PP ha indicado que ahora el PNV "curiosamente" está queriendo "destapar el voto del miedo hacia EH Bildu, algo que la formación jeltzale "no había demostrado cuando pacta todos los días con EH Bildu. "No puedo comer ese anzuelo", ha apuntado. A su juicio, ambos partidos tienen "muchísimas cosas en común" y se ha referido al ofrecimiento de pacto de EH Bildu al PNV para que "gobierne aquel que tenga más votos" y la formación jeltzale "todavía no ha dicho que no". Javier de Andrés ha manifestado que EH Bildu ve que el PNV está "tan cercano" que estaría dispuesto "a dejar que gobernara e incluso le ha ofrecido formar gobiernos conjuntos". De Andrés cree que el PNV no se puede presentar "como alternativa" a EH Bildu cuando "tienen muchas coincidencias" están "acordándolo todo". Por lo tanto, "no es verdad que sean dos alternativas", sino que "están dentro de una misma órbita". MISMO PRODUCTO CON DOS MARCAS Javier de Andrés ha afirmado que se rebela a la necesidad de tener que decir "uno u otro", porque hay "otras alternativas" y ellos están "presentando un mismo producto con dos marcas comerciales distintas, una es PNV, otra es EH Bildu". También se ha referido al PSE-EE y a su candidato a Lehendakari, y ha indicado que tienen algo en común, porque "ninguno de los dos saben qué va a hacer Andueza después de las elecciones". Preguntado por si ve más de vicelehendakari a Andueza o a Denis Itxaso, ha manifestado que "apuestan a eso" pero igual no lo es "ninguno de los dos" porque igual el PNV "piensa que mejor se vale solo". En este sentido, ha señalado que su teoría es que, si el PNV saca una mayoría suficiente, y no necesita al PSE-EE, aspirará "a gobernar solo". "Yo creo que el PNV necesita sacudirse del PSE-EE, le está viniendo muy mal. Y si gana estas elecciones, tiene más escaños, y puede gobernar sin necesidad los votos del PSE-EE en la elección del Lehendakari, puede procurar intentar gobernar solo porque va a tener el apoyo permanente del Partido Socialista, que depende de sus cinco votos en el Congreso", ha añadido. A su juicio, tendría el mismo apoyo que si lo incorporan en el gobierno, porque "no pueden hacer otra cosa" y los va a tener siempre a su disposición, lo que "le va a permitir también negociar y acordar muchas cosas con Bildu". "Ya están hablando de nuevo estatus, pero pueden haber muchas otras cosas más, puede buscar un paralelismo identitario soberanista con Bildu. Yo lo veo por ahí porque si no, ¿por qué no han dicho que no quieren gobernar con Bildu?", ha añadido De Andrés que ha asegurado que nada de lo que haya dicho o hecho el PNV les lleva a pensar que "no puede haber un pacto con Bildu". "O que no haya acuerdo con el PSOE -un partido al que ve "muy radicalizado- y puedan acordar con unos y con otros. O sea que igual ninguno de los dos es vicelehendakari", ha remarcado. Sobre la postura del PP si son determinantes, ha asegurado que serían "mucho más exigentes" y tendrán que poner "condiciones, indudablemente", ha añadido. Sobre los resultados del PP vasco, ha indicado que, cuanta más participación, tienen "mejores resultados" y ha señalado que disponen de un proyecto "muy consistente" para toda la sociedad y, por ejemplo, ha apuntado que en Euskadi deberían ser el partido "de los agricultores". Ha dicho que el PP propone "un proyecto abierto" y defiende "abrir fronteras y levantar barreras", mientras que en el País Vasco "se ha hecho lo contrario" y no se ha aprovechado las "oportunidades" que da el Estatuto para "crecer económicamente" sino para "construir un proyecto de construcción nacional". Javier de Andrés cree que se ha aprovechado el Estatuto para "distinguirse y separarse del resto de España" y siempre "el más pequeño es el que pierde". A su juicio, es lo que ha ocurrido en Euskadi que ha perdido peso en el Estado en términos de PIB y donde "se marchan los jóvenes". Ha apuntado que los datos hablan de un 20% de los jóvenes vascos que buscan sus oportunidades en otros lugares y cree que existen "barreras ideológicas" que hacen "más incómodo trabajar aquí". "Tenemos un embudo por el cual es fácil marcharse de Euskadi, pero es muy difícil entrar", ha manifestado De Andrés que ha añadido que hay un problema de población activa, que es "seis puntos más baja" que en Madrid. También ha señalado que también que, por primera vez en esta legislatura se ha bajado del 20% de empleo industrial en Euskadi y ha dicho que la economía socialista "no viene bien" y la economía "del subsidio y clientelar, fatal". El dirigente del PP cree que Euskadi pude ser competitivo y dar oportunidades a muchas empresas que se están deslocalizando mediante unas mejoras importantes en el impuesto de sociedades, que debe ser "muy competitivo", además de contar con un IRPF "más favorable para el conjunto de los contribuyentes". "A lo que tenemos que aspirar es a ampliar la base imponible, no a elevar los tipos. Creo que tenemos que bajar los tipos y que haya más riqueza. Que podamos aplicar los tipos imponibles sobre una base imponible mayor. Y creo que lo tenemos que hacer en el conjunto de los impuestos. No tiene sentido lo que estamos haciendo en algunos impuestos que están deslocalizando personas con capitales importantes", ha agregado. SEGURIDAD En materia de seguridad, cree que ha existido "una negación de un problema que es creciente y la gente lo percibe". Frente a ello, la "respuesta" es que, aunque el Estado abona a Euskadi el coste de 8.000 efectivos policiales de la Ertzaintza, están 7.400. "Se hace la transferencia económica, pero no se hacen las contrataciones de los 8.000", ha afirmado. Por lo tanto, ha indicado que el Gobierno vasco se está ahorrando dinero y se lo queda "para gastárselo en no se sabe bien qué". En materia de Sanidad, tras aludir a las contradicciones entre el candidato a Lehendakari del PNV, Imanol Pradales, y quienes desempeñan ahora esta responsabilidad, ha defendido que, tanto en Osakidetza como en el conjunto de la Administración vasca, hay que "prestar un servicio público por encima de la ideología" y ha criticado que el "filtro adicional" del euskera evita cubrir vacantes. RGI Por otra parte, ha defendido una reforma de Renta de Garantía de Ingresos porque las personas que están en disposición de trabajar no tienen que tener "una renta garantizada y vitalicia", sino tienen un programa de integración laboral. Según ha indicado, el sistema actual no exige "ninguna contraprestación", cuando, a su juicio, hay que "pedirlas". Por otra parte, ha señalado que no se "debe perder más tiempo" con el TAV y se debe recuperar la planificación que se acordó entre el Gobierno de Rajoy y el vasco para su ejecución. Ante la reclamación de la transferencia de Puertos y aeropuertos, ha indicado que es competencia "exclusiva del Estado" y duda de que se pudiera "hace mejor" en Euskadi, por lo que cree que "obedece a un objetivo ideológico, no de servicio público". Por útimo, sobre la falta de autonomía energética de Euskadi, alude a a "una presión social acompañada de violencia", algo que sucedió con Lemoiz y "los parques eólicos se han paralizado" con una oposición "muy grande de una parte de la sociedad", mientras PNV "evita la confrontación".