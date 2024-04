Rueda pide al ministro Puente "un poco de seriedad" y que "no falte al respeto a Galicia" con la gestión de los Avril

El presidente de la Xunta en funciones y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha instado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "un poco de seriedad" y que "no falte al respeto a Galicia" con la gestión de la llegada de los trenes Avril. Así lo ha trasladado después de que Puente asegurase en la pasada jornada que Talgo le ha trasladado que entregará los primeros trenes Avril de ancho variable a partir del próximo lunes, 8 de abril. En cualquier caso, Puente no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando la compañía en los últimos años, según recordó en una entrevista en 'Onda Cero'. A preguntas de los medios en Madrid, Rueda ha esgrimido que "no hay nueva fecha" para los Avril y ha advertido de que Puente intentó en la pasada jornada "que sea un mérito decir que no se puede comprometer a una nueva fecha después de llegar, antes de la campaña electoral y con los Reyes magos, comprometiendo una que no se cumplió". "Ahora resulta que tenemos que aceptar que es algo bueno que ni siquiera tenga una fecha", ha lamentado, antes de añadir que, además, él considera que hay cuestiones que ve "mucho más importantes" que la propia fecha en sí como "qué tipo de trenes, el número o el número de plazas". "Ya vale de tomar el pelo y de no darle ninguna importancia a lo que importa muchísimo en Galicia. Yo le pediría al ministro un poco de seriedad y ya que tanto se queja de que se le falta al respeto, que él no falte al respeto a Galicia", ha espetado.