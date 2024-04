El TSJM celebra una vista por el recurso del asesino del joven rapero apuñalado en Pacífico

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebra este martes una vista pública por el recurso interpuesto por David Bárcena contra la sentencia que le condenó a prisión permanente revisable por el asesinato de Isaac López Triano, el joven de 18 años que murió el 14 de julio de 2021 de cuatro puñaladas en un túnel del barrio de Pacífico de la capital. El pasado noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en la que los magistrados penaban a Bárcena en concepto de autor de un delito de asesinato con pertenencia a organización criminal por formar parte de la banda de los Dominican Don't Play (DDP), con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño. Los magistrados respaldaban las peticiones de pena de la fiscal Inmaculada Sánchez y del letrado Juan Manuel Medina, que defiende a la familia del joven fallecido. El día del crimen, Isaac fue alcanzado en el túnel de Pacífico por sus agresores, tres menores ya condenados, tras una persecución de varios minutos por la calle de Méndez Álvaro. Tras caer al suelo, le agredieron y Bárcena le asestó por la espalda cuatro navajazos mortales. Murió de inmediato y a escasos metros de su madre, quien se encontraba retenida en un coche patrulla tras ser alertada por un amigo. En el juicio, el condenado defendió que sufrió un ataque de la víctima con un cuchillo, lo que le provocó una "ira incontrolable". Según su versión, Isaac le habría provocado y se enfrentó a él sin "en ningún caso querer quitarle la vida". La defensa reclamó una condena por un delito de homicidio a cuatro años de cárcel con las circunstancias atenuantes de confesión tardía, reparación del daño, arrebato y adicción a las sustancias. La resolución judicial establecía que se le impusiera la pena de prisión permanente revisable con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y a la pena de libertad vigilada durante diez años. Los magistrados exponían que "la prisión permanente revisable se introduce en nuestro Código Penal para ofrecer una respuesta penal extraordinaria a supuestos igualmente extraordinarios en cuanto a su gravedad". "Ciertamente su aplicación está ligada a la comisión de delitos cuya gravedad es extrema, como asesinatos especialmente graves", apuntaba la Sala en referencia a este caso, que conmocionó a la opinión pública y que supone que Bárcena sea la persona más joven en España en ser condenada a prisión permanente. En concepto de responsabilidad penal, el condenado deberá indemnizar a la madre del fallecido Isaac López Triano, en la cantidad de 175.000 euros, y a su hermana en la cantidad de 50.000 euros. La sentencia llegaba después de que un jurado popular declarase al acusado culpable de un delito de asesinato con la agravante de pertenencia a organización criminal. Tras conocer el veredicto, Nines Triano manifestó que "no podía ser de otra manera". "De la única manera que se puede resarcir, aunque el daño es irreparable, es la prisión permanente revisable", subrayó. ASESINATO CON ALEVOSÍA Los miembros del jurado consideraron probado que los hechos se califican de asesinato al concurrir la circunstancia de alevosía al producirse el crimen por sorpresa sin posibilidad de defensa del fallecido. Además, entendían que está acreditado que integraba la banda latina de los Dominican Don't Play, un extremo que la Policía sustentó en los vídeos en los que el procesado aparecía rapeando junto a miembros probados de los DDP. También consideraron probado que el chico era una víctima de especial vulnerabilidad al sufrir el trastorno de Asperger si bien no dan por acreditado que los agresores conocieran esta circunstancia. El tribunal se mostró no favorable a la suspensión de la pena que se imponga en la sentencia y al indulto. En su informe final, la fiscal solicitó que se le condenara a prisión permanente revisable. En su última palabra, Bárcena pidió de nuevo perdón a la madre del joven fallecido y a su familia por el daño hecho, reclamando una condena justa al tribunal. El chico manifestó en su declaración que Isaac le provocó y le sacó una navaja, por lo que él respondió al sufrir una "ira incontrolable" tras increparle supuestamente el fallecido con la frase: "me cago en tus muertos". La representante del Ministerio Público y las acusaciones, la que ejerce la familia del chico y CERMI, solicitaban que se le condenara por un delito de asesinato con la agravante de pertenencia a organización criminal, lo que acarrea una prisión permanente.