Belarra denuncia que Mónica Oltra sufrió un caso de "lawfare judicial y mediático"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra sufrió un caso de "lawfare judicial y mediático. "Hoy un juez archiva la causa que llevó a Mónica Oltra a dimitir en otro caso de lawfare judicial y mediático. El daño ya está hecho pero nadie pedirá perdón. El daño no es sólo a una persona, es a la democracia", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la también exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos investigados al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador social, a una menor tutelada.