Piden la dimisión de Marlaska en una protesta convocada en Lavapiés contra la actuación policial

Organizaciones y colectivos antirracistas han convocado este domingo por la tarde en la Plaza de Lavapiés una protesta por la actuación de la Policía Nacional que se hizo viral en las redes sociales, reclamando la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el final del "racismo institucional". Sobre las 19.00 horas, decenas de personas se han ido acercando hasta el barrio madrileño portando carteles en los que exponían lemas como 'Las vidas negras sí importan', 'Lavapiés antirracista', 'No a la criminalización del barrio' y 'No más impunidad', entre otros. Además, se han escuchado cánticos contra la actuación de la Policía Nacional ('Basta ya de violencia policial') y exigiendo la regularización de todos los migrantes ('Ningún ser humano es ilegal'), al tiempo que han denunciado el "racismo institucional" y han pedido la derogación de la conocida como 'ley mordaza'. En un momento de la concentración, el secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, ha tomado el micrófono para exigir el cese o la dimisión de Marlaska, "el peor ministro del Interior de toda la historia"; una petición que ha sido secundada después por los asistentes a la plaza. "Las actuaciones con las personas blancas no son iguales que las actuaciones con las personas negras, basta ya. Todo esto es racismo", ha denunciado durante la protesta, a la que también ha acudido el secretario de Paz de Podemos, Julio Rodríguez. INVESTIGACIÓN La Delegación del Gobierno en Madrid mantiene abierta una investigación sobre la actuación de la Policía Nacional este viernes en Lavapiés que se ha hecho viral en redes sociales y por la que Sumar ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior. "En estos momentos se mantiene abierta una investigación al respecto. La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial", ha destacado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en sus redes sociales en respuesta a un diputado de Más Madrid. La portavoces de este partido en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Manuela Bergerot respectivamente, cargaban este sábado contra el "racismo" que aprecian en el vídeo de la operación policial que se ha viralizado en redes sociales. Precisamente junto a estas imágenes comunicaba el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que su formación pedirá explicaciones. "Recoge lo que parece una agresión en el barrio de Lavapiés, por parte de dos agentes de la Policía Nacional contra dos hombres jóvenes, donde se puede percibir ensañamiento, que no parece responder a un protocolo comedido de actuación policial", explica sobre el vídeo la iniciativa anunciada por Sumar. Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, la Policía Nacional detuvo este viernes a dos personas en Lavapiés por atentado contra la autoridad después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los agentes, dejando a uno de ellos lesionado.