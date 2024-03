Presidenta AVT carga contra Marlaska: "Cuando abandonó la toga, dejó apartada la decencia y la dignidad"

La presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha cargado este lunes contra la actitud del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su ausencia del acto por el 20 aniversario del atentado del 11 de marzo en el Bosque del Recuerdo de El Retiro, y ha asegurado que "cuando abandonó la toga, dejó apartado la decencia y la dignidad". En el homenaje organizado por AVT con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, al que han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Pedraza, madre de una de las fallecidas en el atentado del 11M, ha criticado que el Gobierno saque a los terroristas "a la calle" con tal de mantener su asiento en La Moncloa. "Primero fue ceder competencias al País Vasco, excarcelar asesinos y rescribir la historia para seguir comprando el sillón en La Moncloa. No podemos permitirlo y todo esto es consecuencia de un ministro de Interior que se ha vendido al poder. Es increíble como se puede hacer todo tan mal", ha expresado. La presidenta de honor de la asociación ha recordado cuando Marlaska le juraba en los pasillos de la Audiencia Nacional que los terroristas "nunca saldrían a la calle". Además, cree que reformar los delitos de terrorismo puede acarrear consecuencias como la ley del 'solo sí es sí'. "Minaría la credibilidad de España, ¿cómo vamos a permitir eso?", se ha preguntado. "En estas últimos semanas mi indignación se ha disparado. No les importan en absoluto las víctimas, no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las que acabaron con ETA", ha subrayado, a la vez que ha reprochado la ausencia del acto de Marlaska, a quien "le va en su cargo que le digan esto a la cara", a la vez que ha insistido en que "es el peor ministro de Interior de la historia de España". "Su ego le impide ver más allá. Ya le da todo igual actúa como un ególatra descontrolado al que solo se le puede reconocer indignar a todos los españoles. ¿Le compensa tanto ese sillón?, le ha preguntado, a la vez que ha destacado que se intente "silenciar" a las víctimas porque "molestan". "Nunca voy a pasar página. Ni olvido ni perdono", ha expresado.