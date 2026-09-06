España

Así quedó el top 10 de las canciones de K-pop más populares en iTunes España

El ranking de K-pop en iTunes, basado en el volumen de descargas y compras digitales efectuadas mediante el sistema de Apple, puede consultarse cada día en 39 países, incluido Colombia

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El K-pop ha logrado consolidarse como una de las industrias más fuertes y prometedoras a nivel global tras su conquista en occidente y una prueba de ello es que ni la pandemia de coronavirus logró frenar las millonarias ganancias de las principales agencias de entretenimiento.

Tal es su importancia que sólo Dynamite, la canción más exitosa de la agrupación BTS, implicó un ingreso de 1,400 millones de dólares para la economía de Corea del Sur, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

PUBLICIDAD

El popular video de la boyband logró pulverizar diversos récords en la industria musical como el video con más vistas en las primeras 24 horas (con 101.1 millones de reproducciones), clip que a la fecha ya suma más de mil millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Al comprender el interés que hay acerca del K-pop en todo el mundo, plataformas importantes relacionadas a la industria musical han dado más espacios para su inclusión, por ejemplo con rankings como los elaborados por Billboard, con la creación de nuevas ternas en diversas premiaciones para reconocer a los fandoms, o bien playlist populares como la de Spotify “ON!” (antes llamada “K-pop Daebak”).

PUBLICIDAD

iTunes no se ha quedado atrás y también cuenta con su propio conteo de canciones de K-pop más populares al día en al menos 39 países, entre ellos España.

Las canciones más escuchadas de K-Pop en España

Artista: JENNIE

1. FALLEN ANGEL

2. Serenade (KARINA & WINTER)

Artista: aespa

3. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4. Less than a Lover

Artista: JENNIE

5. Who

Artista: Jimin

6. Dynamite

Artista: BTS

7. Butter

Artista: BTS

8. eight (feat. SUGA)

9. God of Music

Artista: IU

Artista: SEVENTEEN

10. Killin' It Girl (Solo Version)

Artista: j-hope

¿Cuál es el grupo de K-Pop más popular en España?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La euforia por el K-Pop ha alcanzado a todo el mundo, incluido en España donde este movimiento musical cuenta con un importante número de seguidores.

Sin embargo, hay un grupo que sobresale por mucho de todas por su nivel de fama. Se trata de BTS, para sorpresa de nadie.

Y es que BTS es la agrupación surcoreana con más seguidores a nivel mundial, con más de 77 millones.

El éxito de esta popular banda de K-Pop se refleja en su dominio en las listas de streaming y ventas digitales en el país. Incluso las producciones musicales realizadas por sus integrantes también lo hacen.

Otros artistas y grupos como BlackPink, Stray Kids y Twice también tienen una fuerte presencia dentro del país.

¿Sabías qué..?

BTS posa en la alfombra roja de la entrega 64 del Grammy Awards en Las Vegas. 3 de abril de 2022. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
BTS posa en la alfombra roja de la entrega 64 del Grammy Awards en Las Vegas. 3 de abril de 2022. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la difusión de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno global conocido como "Hallyu" que también influye en moda, cosméticos y cine.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes EspañaRanking iTunes K-popiTunes K-pop EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

La psicóloga Juani Ureña, autora del libro ‘No luches con tus monstruos’, explica a ‘Infobae’ cómo aprender a identificar y entender estos mecanismos

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aclara que estas instalaciones buscan facilitar la identificación de los migrantes y tramitar su devolución si no tienen derecho al asilo

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

La medida afecta a Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con algunas excepciones territoriales

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués