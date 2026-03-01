Muere un ciclista tras sufrir una colisión frontal con un vehículo en el Alto de las Muñecas (Cantabria)

El ciclista, originario de Muskiz, en Vizcaya, fue trasladado en estado grave al Hospital de Cruces en Bilbao tras el siniestro registrado este domingo por la mañana en una carretera de Cantabria. Según informó la Guardia Civil, el deportista se encontraba realizando un descenso cuando, a la altura del kilómetro 6,350 de la carretera CA-250, entre Santullán y el Alto de las Muñecas, perdió el control de su bicicleta y cruzó al carril contrario, produciéndose una colisión frontal con un automóvil. Las mismas fuentes comunicaron que el accidente sucedió alrededor de las 9:50 horas y que el hombre, de 42 años, falleció en el hospital a última hora de la tarde.

La intervención de los efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil fue inmediata tras el aviso del incidente, de acuerdo con la información detallada por dicho cuerpo y recogida por el medio. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia atendieron al ciclista, quien presentaba lesiones graves debido al violento impacto contra el vehículo que circulaba por el carril opuesto. El tramo donde ocurrió el accidente es conocido por su pronunciado descenso y su sinuosidad, factores que, según publicó la fuente citada, pueden aumentar el riesgo de incidentes, especialmente en condiciones de tránsito compartido entre ciclistas y automóviles.

De acuerdo con el relato oficial, la víctima fue atendida en el lugar por personal sanitario antes de ser evacuada en ambulancia medicalizada. Los médicos constataron la gravedad de las heridas sufridas, por lo que se decidió su traslado urgente al Hospital de Cruces, uno de los centros de referencia de la zona. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, falleció varias horas después de haber sido ingresado en el área de cuidados intensivos, según reportó la Guardia Civil a medios locales.

El accidente se produjo en un enclave frecuentado por ciclistas aficionados y deportistas, por lo que las fuerzas de tráfico mantuvieron cortada la vía durante la intervención de los servicios de emergencias y las labores de investigación. La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que motivaron la pérdida de control y posterior invasión del carril contrario por parte del ciclista. Según consignaron las fuentes oficiales, los trabajos incluyeron la toma de declaraciones a testigos y el análisis del estado del asfalto y las condiciones meteorológicas en el momento del siniestro.

La noticia de la muerte tuvo repercusión entre la comunidad ciclista de la zona de Vizcaya y Cantabria, zonas que suelen compartir rutas y actividades deportivas. Autoridades locales y organizaciones relacionadas al ciclismo manifestaron su pesar por el fallecimiento del deportista vizcaíno y recomendaron extremar las precauciones en carreteras de montaña, sobre todo durante los descensos, que suelen presentar mayores riesgos para la seguridad de los ciclistas debido a la velocidad y las curvas cerradas.

La carretera CA-250, donde se registró el accidente, está identificada entre las rutas de mayor tráfico ciclista de la región, hecho que ha motivado reiterados llamamientos por parte de colectivos ciclistas para reforzar la seguridad vial y la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores. En este contexto, la Guardia Civil insistió en la importancia de respetar las normas de circulación y de mantener la vigilancia constante en tramos considerados de alta peligrosidad.

El caso se une a otros accidentes similares reportados en vías de montaña del norte de España, donde la combinación de tráfico compartido, descensos pronunciados y tramos de visibilidad reducida ha estado detrás de varios incidentes graves en los últimos años. Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil buscan establecer tanto la dinámica concreta del accidente como posibles medidas para prevenir nuevos siniestros bajo circunstancias similares.

Finalmente, los responsables de tráfico reiteraron que todos los ocupantes del vehículo con el que impactó el ciclista resultaron ilesos, según informaron a los medios encargados de cubrir el suceso. Las diligencias continúan abiertas mientras se recopilan nuevos elementos que puedan aclarar el desarrollo de los hechos ocurridos en el Alto de las Muñecas.