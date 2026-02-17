Belarra cree que Junts rechaza la ley de Vox para prohibir el burka por "vergüenza": "En racismo se parecen"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, relacionó este martes la decisión de Junts de rechazar en el Congreso la proposición impulsada por Vox para prohibir el burka y el niqab en el espacio público con una “vergüenza” por coincidir en el fondo de la iniciativa. Según las declaraciones recogidas por el medio, la dirigente de Podemos aseguró: “Creo que a Junts le da vergüenza apoyar a Vox, aunque le gustaría. Lamentablemente, se parecen mucho las propuestas que hacen. En racismo se parecen extremadamente a la ultraderecha de Vox”. Belarra expresó estas opiniones en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, después de que Junts hiciera público su voto en contra y registrara un texto propio con propuestas similares.

Tal como informó el medio, la proposición de ley presentada por Vox busca prohibir el uso del velo integral —tanto el burka como el niqab— en los espacios públicos. Junts, aunque adelantó su voto negativo a la iniciativa de Vox, planteó por su parte un proyecto alternativo que, de acuerdo con Belarra, persigue objetivos semejantes. Según lo publicado por la fuente, la líder de Podemos situó el eje de la controversia en la coincidencia ideológica de ambas formaciones en torno a políticas que, a su juicio, restringen derechos y refuerzan prácticas discriminatorias.

Durante su intervención, Belarra calificó a Vox como “el principal peligro para las mujeres españolas”, señalando la inclusión de individuos condenados por violencia machista en las listas electorales del partido y recordando la postura sistemáticamente opuesta de Vox a los avances legislativos en materia de igualdad, según reportó el medio. A juicio de Belarra, estas circunstancias muestran un patrón de ataques contra los derechos de las mujeres, lo que llevó a la dirigente de Podemos a destacar su escepticismo respecto a las intenciones reales de Vox: “Espero muy poco de quienes se han opuesto permanentemente a los derechos de las mujeres”, declaró, en palabras recogidas por el medio.

La líder de Podemos argumentó que las mujeres en España “no necesitan más prohibiciones, sino más derechos”, haciendo hincapié en la importancia de ampliar garantías y facilitar la inclusión, especialmente de las mujeres migrantes, consignó el medio. Belarra instó a quienes se presentan como defensores de los derechos femeninos a respaldar la propuesta de regularización extraordinaria promovida por su formación, que según remarcó, constituye una vía eficaz para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes en el país.

En el contexto de esta polémica parlamentaria, el medio detalló que la propuesta de Vox, aunque rechazada por Junts, generó divisiones en el Congreso y propició la aparición de textos alternativos, lo que evidenció desacuerdos tanto en los contenidos como en las justificaciones públicas ofrecidas por las distintas formaciones. Belarra, en su diagnóstico, asoció la actitud de Junts a un distanciamiento “estratégico” más que a una diferencia real de fondo, como explicitó en sus palabras recogidas por el medio: “Le da vergüenza apoyar a Vox, aunque le gustaría”, declaró.

La discusión sobre la prohibición del burka y del niqab cobró especial relevancia en el marco de los debates parlamentarios y volvió a poner en el centro del debate los límites entre la seguridad, el respeto a la diversidad cultural y los derechos individuales. Según detalló la prensa, el proyecto de Vox fue planteado bajo el argumento de preservar la seguridad y la igualdad, mientras que desde sectores de la izquierda se denunció que este tipo de iniciativas suelen derivar en restricciones adicionales para colectivos ya vulnerabilizados.

Las intervenciones de Belarra sumaron una dimensión política al debate, señalando la convergencia entre las posiciones de Junts y Vox respecto a la gestión de la diversidad religiosa y cultural. Según recogió el medio, la dirigente de Podemos insistió en que las propuestas que, a su juicio, “se parecen mucho” en materia de racismo, contribuyen a la creación de políticas que cercenan los derechos de sectores específicos, en especial el de las mujeres migrantes.

El episodio evidenció diferencias notables en el Congreso con relación a los procedimientos para tramitar asuntos vinculados a manifestaciones culturales y religiosas en la esfera pública. En esta línea, la postura de Podemos se centró en la defensa de una agenda basada en la promoción de derechos y la protección de minorías, en contraste con enfoques de corte restrictivo o punitivo, consignó la fuente.

Las acusaciones de Belarra dirigidas tanto a Junts como a Vox se insertan en un contexto político en el que el debate sobre el velo integral suele reactivar discusiones sobre la integración y los derechos fundamentales. El medio resaltó la referencia de la dirigente a la regularización extraordinaria como un mecanismo para avanzar hacia la igualdad de derechos y advirtió sobre los riesgos de iniciar debates políticos desde planteamientos que generan división y someten a revisión derechos previamente reconocidos.

De acuerdo con las declaraciones reproducidas por el medio, Belarra argumentó la necesidad de revertir el foco del debate: “Si quieren defender los derechos de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha conseguido Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España vivan mejor”. Esta demanda busca trasladar la atención desde las restricciones y prohibiciones hacia la ampliación de derechos y el apoyo efectivo a quienes se ven afectadas por dobles o triples discriminaciones.

El medio documentó que, al margen del voto negativo de Junts y de la presentación de su propio texto, continúan existiendo múltiples posiciones dentro del hemiciclo en torno al velo integral y a la reacción política frente a la diversidad de prácticas religiosas y culturales. El cruce de declaraciones y la confrontación de proyectos legislativos reflejaron que la cuestión sigue suscitando controversias en torno a las estrategias adecuadas para garantizar la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico español.