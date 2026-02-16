Vox defiende su ley para prohibir el burka y propone ampliarla al velo no integral: "En un aula, ¿qué espanto es este?"

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede de Vox, José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, consideró necesario extender la prohibición del burka y el niqab en lugares públicos a la limitación también del uso del hiyab en centros educativos. Según informó el medio que difundió estos planteamientos, la formación política ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que persigue vetar tanto las prendas integrales como el velo islámico en diferentes espacios, bajo el argumento de que atentan contra derechos y valores reconocidos en España.

Vox, en voz de Fúster, subrayó que esta iniciativa responde a la intención de impedir que mujeres vivan “encerradas en una cárcel de tela” en España. El representante de Vox sostuvo que la presencia pública de símbolos y prendas del islamismo constituye una amenaza para la identidad española, mencionando que ese avance es perceptible en las calles del país. “No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Lo que hagan en sus países nos parecerá una desgracia, pero en España no”, manifestó Fúster, según consignó el medio.

La proposición registrada se centra en la prohibición del burka y el niqab, tipos de velo integral que cubren el rostro y el cuerpo, pero Fúster detalló que la pretensión del grupo parlamentario es ampliar la restricción al hiyab en los entornos educativos, abarcando tanto colegios como universidades. Argumentó que, en territorio español, no debería permitirse que menores accedan al aula con este tipo de prendas religiosas, y citó la legislación francesa como ejemplo, al señalar que en Francia solo se permite el uso del velo en la vía pública, pero no dentro de espacios públicos como escuelas o facultades.

La fundamentación del partido, según reportó la fuente, no se limita al ámbito religioso, sino que integra aspectos de seguridad, identidad y protección de las mujeres. Vox insiste en que cualquier persona que visita o reside en España, incluso temporalmente, debe respetar la cultura local, y en caso de pretender imponer tradiciones que consideran ajenas al marco español, sugiere que retornen a su país de origen.

En relación con la aplicación de la ley, Fúster aclaró que la propuesta no busca crear cuerpos policiales adicionales para vigilar el cumplimiento de la norma ni establecer “comisarías especiales”. Más bien, la defensa de la medida se apoya en promocionar el respeto a las costumbres españolas, subrayando que la intención es preservar la convivencia y los valores compartidos.

Durante su intervención, el portavoz celebró que el Partido Popular (PP) haya anunciado su apoyo a la propuesta en esta ocasión, aunque criticó cierta falta de coherencia. De acuerdo con lo publicado por el medio, Fúster recordó que el PP se opuso anteriormente a iniciativas equivalentes de Vox en regiones como la Comunidad de Madrid, Murcia y La Rioja, y optó por la abstención al someterse a debate en Cataluña y Baleares. Esta nueva postura del principal partido de la oposición es interpretada por Vox como un giro en la política nacional al respecto.

Fúster remarcó que la medida, en su opinión, está respaldada por la mayoría de la ciudadanía española y la describió como una cuestión de sentido común y convivencia. Aseguró que el avance del islamismo, entendido como una forma de imponer tradiciones y símbolos religiosos contrarios a la cultura estatal, debe frenarse mediante medidas legislativas como las propuestas en esta ley.

El contexto europeo fue referido durante la rueda de prensa, especialmente la comparación con Francia y sus normativas sobre el velo en espacios públicos y educativos. Fúster utilizó ese ejemplo para justificar la pertinencia de una regulación similar en España, señalando que el marco propuesto por Vox respondería a la misma lógica de protección identitaria y social predominante en otros países del continente.

El debate planteado por Vox en el Congreso abre una nueva discusión sobre la convivencia, integración y límites de la libertad religiosa en espacios públicos españoles. Las posiciones de los diferentes partidos y la reacción de otros sectores sociales se perfilan como temas a seguir conforme avance la tramitación parlamentaria de la proposición impulsada por el partido liderado por Santiago Abascal, según reportó el medio.